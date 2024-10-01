Росія зосередила зусилля на намаганнях захопити Вугледар. Ймовірно, найближчим часом ворог спробує оголосити, що контролює його.

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Бої тривають

Керівник ЦПД наголосив, що у Вугледарі тривають активні бої.

Росіяни як завжди інформаційно видаватимуть свій прапор з одного вікна за захоплення міста,

– написав він.

Водночас він також зазначив, що ситуація в місті дійсно важка, і бої продовжуються станом на цей момент.

Росіяни не залишають спроб захопити нові українські території та повернути вже втрачені позиції. У Інституті вивчення війни пояснили, чому вони намагаються наступати.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські наступальні операції під Вугледаром і Покровськом взаємопідсилюються одне одним. Ймовірно, вони мають на меті розтягнути українські сили на ширшому фронті в Донецькій області.