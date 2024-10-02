Російські війська значно збільшили чисельність свого угруповання сил у Курській області. Водночас вони досі не можуть скористатися перевагою, щоб витіснити наших військових.

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В Курській області воюють строковики

На те, що Росія збільшила кількість своїх військових у Курській області, звернули увагу аналітики ISW. Вони посилаються на слова речника Українського оперативного командування "Північ" Вадима Мисника. За його словами, росіянам там бракує необхідної підготовки та бойового досвіду. Крім того, перебіг бойових дій залежить від транспортної інфраструктури та географічних особливостей місцевості.

Мисник додав, що Росія продовжує використовувати в Курській області солдатів строкової служби та прикордонників.

У Курській області діють підрозділи безпілотників 810-ї окремої бригади ВМФ Росії, артилерії 83-ї окремої бригади ВДВ і загін "Смуглянка". Російські джерела стверджують, що ворог нещодавно просунувся на південний схід від Суджі у межах української операції на Курщині.

Тим часом впродовж 30 вересня та 1 жовтня українські військові продовжували наступальні дії на заході Курської області. Водночас українські обстріли Краснооктябрьского свідчать про те, що росіяни досі контролюють населений пункт. У Глушковському районі продовжують діяти частини російського 56-го повітряно-десантного полку.