Змусив повністю роздягнутися: на Закарпатті чоловік розбещував 8-річну дівчинку на березі річки

У Мукачеві поліція затримала підозрюваного у розбещенні 8-річної дівчинки. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Поліцейські 8 липня отримали повідомлення від мукачівців про те, що на березі річки вони побачили оголеного чоловіка, який купається з маленькою дівчинкою без купальника. Попри те, що чоловік запевняв перехожих нібито це його дочка, ситуація їх насторожила.

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Чоловік чіплявся до 8-річної дівчинки

За викликом прибула слідчо-оперативна група місцевого райуправління поліції. Правоохоронці застали на місці події малолітню дитину та 62-річного чоловіка.

Під час перевірки вони встановили, що він почав чіплятися до дитини, коли вона вийшла зі свого подвір'я на прогулянку. Зловмисник схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми, де змусив повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися.

Вже у водоймі чоловік почав вчиняти інші розпусні дії, які повторювалися і на березі річки. Працівники поліції одразу забрали дитину в безпечне місце, а зловмисника затримали,

– повідомили правоохоронці.



Чоловік розбещував 8-річну дитину / Фото поліції Закарпатської області

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували як "вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи".

У поліції наразі готують клопотання до суду щодо обрання зловмисникові запобіжного заходу. Вони наполягатимуть на триманні під вартою. За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років або без такого.

"Поліцейські встановили родину потерпілої дівчинки й наразі з ними працює ювенальна поліція. Дякуємо місцевим жителям за небайдужість та вчасне інформування поліції!" – підсумували правоохоронці.

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