Всі сценарії дуже схожі: що не так з "мирними планами", які пропонують Україні

Останнім часом про тему переговорів з Росією заговорили з новою силою. Свої пропозиції, як закінчити війну, висувають різні політики: від диктатора Владіміра Путіна до кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Українська формула миру має стати кістяком для інших рішень. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, додавши, що наразі жоден з планів не передбачає справедливий мир.

До теми Саміт миру 2․0: чи залучать Росію до переговорів і чи вдалося переконати Глобальний Південь

Що передбачають пропозиції інших країн

Бачення справедливого миру є, але нинішня ситуація вказує на те, що в такому вигляді, як ми хочемо, його буде дуже важко досягнути. Щобільше, кожен із "мирних планів" передбачає, що Україна має заплатити за нього своєю територію.

Мовиться про відмову від певних областей, про подвійний контроль, або про припинення бойових дій на тій лінії, де вони ведуться зараз.

Я не побачив у жодному з так званих мирних планів гарантій з боку Росії більше ніколи не нападати на Україну. Про це не мовиться ні в путінських, ні в трампійських, ні в китайських формулах, –

зауважив політолог.

Крім цього, очільник Кремля вимагає від України зменшити кількість свого війська відповідно до умов мирного часу. Залишається питанням, чому такі вимоги не озвучують до Росії, яка є агресором.

"Тобто, щоб вижити ми повинні піти на якісь поступки, а Росія за кожним сценарієм залишається з великою армією, з непрямим дозволом нападати на Україну, її не змушують знизити кількість військ, відвести їх на визначені території та зобов'язати під гарантію, умовно, Китаю чи США не нападати", – підкреслив Олег Лісний.