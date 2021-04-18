Закладена "Петровим" і "Бошировим" вибухівка у Чехії здетонувала завчасно, – ЗМІ

Російські агенти ГРУ, яких звинувачують в отруєнні Скрипалів, можуть бути причетними до вибухів на складах боєприпасів у Чехії. Втім, за інформацією ЗМІ, не все у них пішло за планом.

Як пояснили джерела, виявити їх на місці вибуху вдалося завдяки записам камер відеоспостереження. Російські агенти проникли на територію складів 15 жовтня 2014 року.

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Один зі співрозмовників видання пояснив, що тоді вони заклали там вибухівку. Скоріш за все, вона вибухнула раніше, ніж планували зловмисники.

Пастка була для клієнтів за кордоном. Ймовірно, вони хотіли вбити когось, кому призначалася зброя. Це слідча версія,

– заявив він на умовах анонімності.

Як раніше повідомляли чеські ЗМІ, військові склади у Врбетице могли підірвати, аби зупинити постачання зброї. Зокрема, в Україну.

Зброя для України на чеських складах: що відомо

Ці склади використовувалися компанією I mex Group , яка займалася торгівлею зброї. Водночас отримувачем була болгарська компанія Emco.

, яка займалася торгівлею зброї. Водночас отримувачем була болгарська компанія Власником цих підприємств є болгарський бізнесмен та легальний торговець зброєю Еміліан Гебрев . До слова, його двічі отруїли "Новачком".

. До слова, його двічі отруїли "Новачком". Саме Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, зокрема – для протистояння російській агресії.

Вибухи у Врбетице

Перший вибух на складах боєприпасів прогримів 16 жовтня, а другий – 3 грудня. Проте схоже, не все йшло за планом підривників, зауважив чеський віцепрем'єр Ян Гамачек.

Урядовець напередодні пояснив, що за версією правоохоронців другий вибух стався тоді, коли боєприпаси вже повинні були перебувати на території Болгарії.

До чого тут російські агенти

17 квітня чеська поліція заявила, що агенти російської військової розвідки Мішкін і Чепіга перебували у країні впродовж 5 днів до першого вибуху у Врбетице.

При цьому, вони використовували різні особистості. До того ж, росіяни були на місці вибуху за день до того, як на складі боєприпасів прогримів вибух.

За даними правоохоронців:

спочатку їх ідентифікували за двома російськими паспортами на ім'я Александра Петрова і Руслана Боширова;

і згодом за молдовським, на ім'я Ніколая Попа, і паспортом, виданим Таджикистаном, на ім'я Руслана Табарова.

Зазначимо, що розслідування цієї справи триває вже кілька років, проте лише нещодавно вдалося встановити ймовірну причетність до неї росіян.

Як реагують у Чехії

У 2018 року Велика Британія пред'явила агентам ГРУ "Петрову" та "Боширову" звинувачення у змові з метою вбивства Сергія Скрипаля.

Cпікер чеського Сенату Мілош Вистрчел заявив, що Чехія перегляне стосунки з Росією. За його словами, причетність Чепіги і Мішкіна до вибухів у Врбетице є актом державного тероризму з боку Кремля.

Прага ініціює позачергову зустріч Ради ЄС, аби обговорити підривні дії російських ГРУшників на території Чехії. Крім того, влада планує звернутися за підтримкою до країн-членів НАТО.