Які консульські обмеження встановлені для чоловіків віком 18 – 60 років

Наразі українські військовозобов'язані за кордоном не можуть отримати консульські послуги. Ці обмеження триватимуть щонайменше до набуття чиності закону про мобілізацію, тобто середини травня.

Після того, як закон запрацює чоловіки призовного віку матимуть два місяці на те, аби оновити свої дані у ТЦК. Лише після того, як вони це зроблять, їм відновлять доступ до консульських послуг.

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Без походу в ТЦК не буде паспорта

Оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт чоловіки за межами нашої держави зможуть лише за умови наявності військово-облікового документа. Відповідно дипломатичні установи мають перевірити їх наявність.

Водночас навіть без оновлення даних у ТЦК будуть діяти такі консульські послуги, що включають:

оформлення документів на повернення в Україну;

дії щодо дітей з іноземними батьками та громадян, які перебувають під арештом або ув'язнені за кордоном.

Як чоловіку з-за кордону оновити дані

Наразі військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, мають лише один спосіб для оновлення даних – це повернення в Україну і похід в ТЦК. Втім, вже у червні вони матимуть ще дві альтернативи.

Так, чоловіки зможуть оновити дані в консульських установах, або зробити це через електронний кабінет, який на той час планують запустити.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабміну дипломатичні установи припинили надавати чоловікам низку послуг. Під заборону потрапили: