Після того, як закон запрацює чоловіки призовного віку матимуть два місяці на те, аби оновити свої дані у ТЦК. Лише після того, як вони це зроблять, їм відновлять доступ до консульських послуг.
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Без походу в ТЦК не буде паспорта
Оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт чоловіки за межами нашої держави зможуть лише за умови наявності військово-облікового документа. Відповідно дипломатичні установи мають перевірити їх наявність.
Водночас навіть без оновлення даних у ТЦК будуть діяти такі консульські послуги, що включають:
- оформлення документів на повернення в Україну;
- дії щодо дітей з іноземними батьками та громадян, які перебувають під арештом або ув'язнені за кордоном.
Як чоловіку з-за кордону оновити дані
Наразі військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, мають лише один спосіб для оновлення даних – це повернення в Україну і похід в ТЦК. Втім, вже у червні вони матимуть ще дві альтернативи.
Так, чоловіки зможуть оновити дані в консульських установах, або зробити це через електронний кабінет, який на той час планують запустити.
Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабміну дипломатичні установи припинили надавати чоловікам низку послуг. Під заборону потрапили:
- отримання закордонних паспортів, продовження їх терміну дії та внесення до них змін;
- виконання доручення слідчих чи судових органів;
- укладення та розірвання шлюбу, встановлення батьківства, опіки та піклування, реєстрація актів цивільного стану;
- здійснення нотаріальних дій, які надають консульства:
- завіряння договорів, заповітів, довіреностей;
- видача свідоцтва про право успадкування та свідоцтва про право власності частини спільного майна у шлюбі;
- завіряння копії, фотокопії документів та виписок з них;
- запевнення справжності підпису на документах, у тому числі і електронного;
- запевнення перекладу з однієї мови на іншу;
- встановлення факту, що фізособа жива;
- засвідчення факту перебування фізособи у певному місці, а також ідентичності фотографій;
- фіксація часу подання документів;
- видача дублікатів документів.