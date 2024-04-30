Після того, як закон запрацює чоловіки призовного віку матимуть два місяці на те, аби оновити свої дані у ТЦК. Лише після того, як вони це зроблять, їм відновлять доступ до консульських послуг.

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Без походу в ТЦК не буде паспорта

Оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт чоловіки за межами нашої держави зможуть лише за умови наявності військово-облікового документа. Відповідно дипломатичні установи мають перевірити їх наявність.

Водночас навіть без оновлення даних у ТЦК будуть діяти такі консульські послуги, що включають:

оформлення документів на повернення в Україну;

дії щодо дітей з іноземними батьками та громадян, які перебувають під арештом або ув'язнені за кордоном.

Як чоловіку з-за кордону оновити дані

Наразі військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, мають лише один спосіб для оновлення даних – це повернення в Україну і похід в ТЦК. Втім, вже у червні вони матимуть ще дві альтернативи.

Так, чоловіки зможуть оновити дані в консульських установах, або зробити це через електронний кабінет, який на той час планують запустити.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабміну дипломатичні установи припинили надавати чоловікам низку послуг. Під заборону потрапили: