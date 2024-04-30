Після того, як закон запрацює чоловіки призовного віку матимуть два місяці на те, аби оновити свої дані у ТЦК. Лише після того, як вони це зроблять, їм відновлять доступ до консульських послуг.

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Без походу в ТЦК не буде паспорта

Оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт чоловіки за межами нашої держави зможуть лише за умови наявності військово-облікового документа. Відповідно дипломатичні установи мають перевірити їх наявність.

Водночас навіть без оновлення даних у ТЦК будуть діяти такі консульські послуги, що включають:

  • оформлення документів на повернення в Україну;
  • дії щодо дітей з іноземними батьками та громадян, які перебувають під арештом або ув'язнені за кордоном.

Як чоловіку з-за кордону оновити дані

Наразі військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, мають лише один спосіб для оновлення даних – це повернення в Україну і похід в ТЦК. Втім, вже у червні вони матимуть ще дві альтернативи.

Так, чоловіки зможуть оновити дані в консульських установах, або зробити це через електронний кабінет, який на той час планують запустити.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабміну дипломатичні установи припинили надавати чоловікам низку послуг. Під заборону потрапили:

  • отримання закордонних паспортів, продовження їх терміну дії та внесення до них змін;
  • виконання доручення слідчих чи судових органів;
  • укладення та розірвання шлюбу, встановлення батьківства, опіки та піклування, реєстрація актів цивільного стану;
  • здійснення нотаріальних дій, які надають консульства:
  • завіряння договорів, заповітів, довіреностей;
  • видача свідоцтва про право успадкування та свідоцтва про право власності частини спільного майна у шлюбі;
  • завіряння копії, фотокопії документів та виписок з них;
  • запевнення справжності підпису на документах, у тому числі і електронного;
  • запевнення перекладу з однієї мови на іншу;
  • встановлення факту, що фізособа жива;
  • засвідчення факту перебування фізособи у певному місці, а також ідентичності фотографій;
  • фіксація часу подання документів;
  • видача дублікатів документів.