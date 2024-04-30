После того, как закон заработает мужчины призывного возраста будут иметь два месяца на то, чтобы обновить свои данные в ТЦК. Только после того, как они это сделают, им восстановят доступ к консульским услугам.
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Без похода в ТЦК не будет паспорта
Оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт мужчины за пределами нашего государства смогут только при условии наличия военно-учетного документа. Соответственно дипломатические учреждения должны проверить их наличие.
В то же время даже без обновления данных в ТЦК будут действовать такие консульские услуги, включающие:
- оформление документов на возвращение в Украину;
- действия в отношении детей с иностранными родителями и граждан, которые находятся под арестом или заключены за рубежом.
Как мужчине из-за границы обновить данные
Сейчас военнообязанные, которые находятся за рубежом, имеют только один способ для обновления данных – это возвращение в Украину и поход в ТЦК. Впрочем, уже в июне они будут иметь еще две альтернативы.
Так, мужчины смогут обновить данные в консульских учреждениях, или сделать это через электронный кабинет, который в то время планируют запустить.
Напомним, что в соответствии с постановлением Кабмина дипломатические учреждения прекратили предоставлять мужчинам ряд услуг. Под запрет попали:
- получение загранпаспортов, продление их срока действия и внесение в них изменений;
- выполнение поручения следственных или судебных органов;
- заключение и расторжение брака, установление отцовства, опеки и попечительства, регистрация актов гражданского состояния;
- осуществление нотариальных действий, которые предоставляют консульства:
- заверение договоров, завещаний, доверенностей;
- выдача свидетельства о праве наследования и свидетельства о праве собственности части общего имущества в браке;
- заверение копии, фотокопии документов и выписок из них;
- заверение подлинности подписи на документах, в том числе и электронной;
- заверение перевода с одного языка на другой;
- установление факта, что физлицо живое;
- удостоверение факта пребывания физлица в определенном месте, а также идентичности фотографий;
- фиксация времени подачи документов;
- выдача дубликатов документов.