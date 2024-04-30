Единственный вариант обновить свои военно-учетные данные, который пока остается для украинских мужчин, находящихся за рубежом – это вернуться в Украину и сделать это в ТЦК. Впрочем, в июне появятся еще два варианта обновления данных.

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С июня можно будет обновить данные за рубежом

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснил, что по разъяснению Минобороны, для тех, кто находится за пределами Украины, появится возможность обновить военно-учетные данные в консульских учреждениях. Кроме того, это можно будет сделать через электронный кабинет, который планируют запустить в июне.

Но по состоянию на теперь этого нет, поэтому обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, то есть в Украине. Важно понимать, что человек, проживающий за рубежом, остается гражданином Украины, и он имеет определенные обязательства перед своим государством, в частности, защищать его от российских оккупантов,

– говорит Истомин.

Какие еще изменения в мобилизации предусматривает новый закон