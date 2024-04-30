Какие консульские ограничения установлены для мужчин в возрасте 18 – 60 лет

Сейчас украинские военнообязанные за рубежом не могут получить консульские услуги. Эти ограничения продлятся как минимум до вступления в силу закона о мобилизации, то есть середины мая.

После того, как закон заработает мужчины призывного возраста будут иметь два месяца на то, чтобы обновить свои данные в ТЦК. Только после того, как они это сделают, им восстановят доступ к консульским услугам.

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Без похода в ТЦК не будет паспорта

Оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт мужчины за пределами нашего государства смогут только при условии наличия военно-учетного документа. Соответственно дипломатические учреждения должны проверить их наличие.

В то же время даже без обновления данных в ТЦК будут действовать такие консульские услуги, включающие:

оформление документов на возвращение в Украину;

действия в отношении детей с иностранными родителями и граждан, которые находятся под арестом или заключены за рубежом.

Как мужчине из-за границы обновить данные

Сейчас военнообязанные, которые находятся за рубежом, имеют только один способ для обновления данных – это возвращение в Украину и поход в ТЦК. Впрочем, уже в июне они будут иметь еще две альтернативы.

Так, мужчины смогут обновить данные в консульских учреждениях, или сделать это через электронный кабинет, который в то время планируют запустить.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабмина дипломатические учреждения прекратили предоставлять мужчинам ряд услуг. Под запрет попали: