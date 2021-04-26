Венедіктова запевняє, що закон про заочне засудження не загрожуватиме "пересічним" українцям

Верховна Рада планує 27 квітня розглядати у другому читанні законопроєкт про заочне правосуддя. Ірина Венедіктова стверджує, що він не несе загрози "звичайним" громадянам.
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Заочне засудження стосуватиметься тільки тих, хто переховуються від слідства. Це зокрема підозрювані у "справах Майдану", в державній зраді, дезертирстві і топ-корупціонери.
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Заочне засудження: для кого і за що
Законопроєкт №2164 планують розглянути на позачерговому засіданні 27 квітня. Венедіктова зазначає, що він найімовірніше буде проголосований схвально і у другому читанні.
Він необхідний для того, щоб дати "зелене світло" багатьом справам, які наразі на паузі. Генпрокурорка зазначила, що наразі досудове слідство зупинено в більш ніж 8 тисячах справах щодо понад 11 тисяч підозрюваних у дезертирстві.
Венедіктова підкреслила: українцям немає чого переживати, що їх "засудять без їхнього відома за якийсь злочин".
Звичайним пересічним громадянам, які не займаються зміною державного устрою, не працюють на шкоду національній безпеці, не зловживають в службовій діяльності, взагалі нема чого турбуватися,
– розповіла генпрокурорка.
Проєкт чітко розширює перелік злочинів, за якими можливе заочне засудження:
- злочини проти конституційного ладу,
- національної безпеки,
- фінансування тероризму,
- додаються (статті) по тяжких тілесних ушкоджень, тортур, незаконного позбавлення волі, насильницького зникнення, захоплення заручників,
- дезертирства.
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Втім, найперше законопроєкт прописувався для того, щоб покарати винних у злочинах під час Революції Гідності.
Перш за все він дасть слідчим і суду можливість забезпечити, врешті-решт, проголошену ще на початку 2014 року невідворотність покарання осіб винних у злочинах проти Майдану та осіб, які зрадили інтереси України,
– підкреслила Венедіктова.
Важливо, що механізм заочного засудження починає діяти тільки коли людина переховується від слідства.
Закон передбачає 2 підстави для оголошення підозрюваного у розшук:
- місцеперебування підозрюваного невідоме;
- підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, а також є обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав або перебуває в іншій країні чи на тимчасово окупованих територіях України.
Своєю чергою глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський уточнив, що при підготовці законопроєкту вивчався досвід Європейського суду з прав людини.
Законопроєкт про заочне засудження: головне
- Верховна Рада 17 лютого 2021 року ухвалила в першому читанні законопроєкт №2164.
- Свої голоси "за" віддали 299 парламентарів.
- Розглядати на позачерговому засіданні його вирішили через резонанс та те, що Рада заблокована "поправковим спамом" до земельної реформи.