Призов 500 тисяч осіб: у Міноборони пояснили, чому цього пункту немає у законопроєкті

Днями у Верховну Раду подали оновлений проєкт закону про мобілізацію. У ньому немає пунктів про кількість необхідних призовників, адже це лише механізм.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Управління преси та інформації Міноборони України Ілларіон Павлюк. Новий законопроєкт стосовно мобілізації не регулює питання конкретної кількості людей.

Дивіться також Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

Питання кількості службовців

Ілларіон Павлюк зазначив, законопроєкт не створювали заради набору точної кількості людей на службу. Мова йде радше про створення механізму, який вже доєднає до війська стільки людей, скільки потрібно.

Цю цифру буде диктувати реальність бойових дій з одного боку, і спроможність, власне, цього мобілізаційного механізму залучити людей до війська, спроможність держави за певний час певну кількість людей всім забезпечити й так далі,

– пояснив Павлюк.

Він зазначив, що всі пункти, вказані у новому законопроєкту, у разу його прийняття не будуть створені миттєво.За словами Павлюка, багато пунктів вимагають ще окремої нормативної бази. Наразі роботи ще багато, однак бажано, щоб процес мобілізації вже було вдосконалено.

Ми розраховуємо, що якнайшвидше буде і підтримано законопроєкт у парламенті, й згодом підписано президентом,

– додав начальник Управління преси та інформації Міноборони.

Мобілізація в Україні