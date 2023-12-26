Через електронну пошту та електронний кабінет призовника: як ще хочуть вручати повістки
25 грудня стало відомо, що до Верховної Ради спрямували законопроєкт 10378. Детальніше вивчивши його стало відомо про механізм, яким хочуть вручати повістки військовозобов'язаним.
У картці законопроєкту №10378 можна зауважити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Для виклику до ТЦК та СП планують використовувати електронний кабінет призовника, а також електронну пошту.
Читайте також Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про мобілізацію
Як хочуть надсилати повістки
Автори законопроєкту прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.
Крім того, повістки надалі вручатимуть особисто:
- їх виписуватимуть у ТЦК його представники;
- за місцем проживання або перебування вручатимуть як представники ТЦК, так і поліцейські;
- а ще за місцем роботи, як представниками ТЦК, так і роботодавцем або правоохоронцями;
- продовжать вручати повістки й у громадських місцях, залучаючи як представників ТЦК, так і поліцейських.
Неявка до військкомату: що загрожує
Також стало відомо, як планують боротися з тими, хто вирішив не піти до військкомату після вручення повістки. На таких військовозобов'язаних очікують "тимчасові заходи". Мовиться про внесення їх до реєстру боржників.
Відтак, на них очікують ті ж обмеження, які стосуються тих, хто потрапив до реєстру боржників. Зокрема мовиться про:
- заборону на виїзд за кордон;
- заборону на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;
- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;
- відмови у підписанні кредитних договорів;
- зупинення отримання пільг та послуг від держави.
Відповідні тимчасові заходи щодо військовозобов'язаного можуть скасувати після того, як надійде повідомлення від керівника ТЦК.