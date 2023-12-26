У картці законопроєкту №10378 можна зауважити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Для виклику до ТЦК та СП планують використовувати електронний кабінет призовника, а також електронну пошту.

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Як хочуть надсилати повістки

Автори законопроєкту прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.

Крім того, повістки надалі вручатимуть особисто:

їх виписуватимуть у ТЦК його представники;

за місцем проживання або перебування вручатимуть як представники ТЦК, так і поліцейські;

а ще за місцем роботи, як представниками ТЦК, так і роботодавцем або правоохоронцями;

продовжать вручати повістки й у громадських місцях, залучаючи як представників ТЦК, так і поліцейських.

Звернімо увагу, що ті, хто перебуває на військовому обліку, упродовж 30 днів повинні будуть уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту, а також інші військово-облікові дані. Нагадаймо, що після 24 лютого 2022 року всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мали сходити до ТЦК та СП та стати на військовий облік.

Неявка до військкомату: що загрожує

Також стало відомо, як планують боротися з тими, хто вирішив не піти до військкомату після вручення повістки. На таких військовозобов'язаних очікують "тимчасові заходи". Мовиться про внесення їх до реєстру боржників.

Відтак, на них очікують ті ж обмеження, які стосуються тих, хто потрапив до реєстру боржників. Зокрема мовиться про:

заборону на виїзд за кордон;

заборону на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмови у підписанні кредитних договорів;

зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Відповідні тимчасові заходи щодо військовозобов'язаного можуть скасувати після того, як надійде повідомлення від керівника ТЦК.