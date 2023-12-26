У картці законопроєкту №10378 можна зауважити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Для виклику до ТЦК та СП планують використовувати електронний кабінет призовника, а також електронну пошту.

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Як хочуть надсилати повістки

Автори законопроєкту прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.

Крім того, повістки надалі вручатимуть особисто:

  • їх виписуватимуть у ТЦК його представники;
  • за місцем проживання або перебування вручатимуть як представники ТЦК, так і поліцейські;
  • а ще за місцем роботи, як представниками ТЦК, так і роботодавцем або правоохоронцями;
  • продовжать вручати повістки й у громадських місцях, залучаючи як представників ТЦК, так і поліцейських.

Неявка до військкомату: що загрожує

Також стало відомо, як планують боротися з тими, хто вирішив не піти до військкомату після вручення повістки. На таких військовозобов'язаних очікують "тимчасові заходи". Мовиться про внесення їх до реєстру боржників.

Відтак, на них очікують ті ж обмеження, які стосуються тих, хто потрапив до реєстру боржників. Зокрема мовиться про:

  • заборону на виїзд за кордон;
  • заборону на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;
  • обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
  • обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;
  • відмови у підписанні кредитних договорів;
  • зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Відповідні тимчасові заходи щодо військовозобов'язаного можуть скасувати після того, як надійде повідомлення від керівника ТЦК.