Через электронную почту и электронный кабинет призывника: как хотят вручать повестки
25 декабря стало известно, что в Верховную Раду направили законопроект 10378. Более подробно изучив его стало известно о механизме, которым хотят вручать повестки военнообязанным.
В карточке законопроекта №10378 можно заметить определенные изменения механизма вручения повесток. Для вызова в ТЦК и СП планируется использовать электронный кабинет призывника, а также электронную почту.
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Как хотят присылать повестки
Авторы законопроекта стремятся, чтобы в ТЦК и СП можно было вызвать также с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста. Также повестки могут приходить по электронной почте.
Кроме того, повестки в дальнейшем будут вручать лично:
- их будут выписывать в ТЦК его представители;
- по месту жительства или пребывания будут вручаться как представители ТЦК, так и полицейские;
- а еще по месту работы как представителями ТЦК, так и работодателем или правоохранителями;
- продолжат вручать повестки и в общественных местах, привлекая как представителей ТЦК, так и полицейских.
Неявка в военкомат: что грозит
Также стало известно, как планируют бороться с теми, кто решил не пойти в военкомат после вручения повестки. Таких военнообязанных ожидают "временные меры". Речь идет о внесении их в реестр должников.
Следовательно, их ожидают те же ограничения, которые касаются тех, кто попал в реестр должников. В частности, говорится о:
- запрете на выезд за границу;
- запрете на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;
- ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;
- отказе в подписании кредитных договоров;
- остановке получения льгот и услуг от государства.
Соответствующие временные меры по военнообязанному могут отменить после поступления сообщения от руководителя ТЦК.