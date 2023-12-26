Через электронную почту и электронный кабинет призывника: как хотят вручать повестки

25 декабря стало известно, что в Верховную Раду направили законопроект 10378. Более подробно изучив его стало известно о механизме, которым хотят вручать повестки военнообязанным.

В карточке законопроекта №10378 можно заметить определенные изменения механизма вручения повесток. Для вызова в ТЦК и СП планируется использовать электронный кабинет призывника, а также электронную почту.

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Как хотят присылать повестки

Авторы законопроекта стремятся, чтобы в ТЦК и СП можно было вызвать также с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста. Также повестки могут приходить по электронной почте.

Кроме того, повестки в дальнейшем будут вручать лично:

их будут выписывать в ТЦК его представители;

по месту жительства или пребывания будут вручаться как представители ТЦК, так и полицейские;

а еще по месту работы как представителями ТЦК, так и работодателем или правоохранителями;

продолжат вручать повестки и в общественных местах, привлекая как представителей ТЦК, так и полицейских.

Неявка в военкомат: что грозит

Обратим внимание, что состоящие на военном учете в течение 30 днейНапомним, что после 24 февраля 2022 года все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны были сходить в ТЦК и СП и стать на военный учет.

Также стало известно, как планируют бороться с теми, кто решил не пойти в военкомат после вручения повестки. Таких военнообязанных ожидают "временные меры". Речь идет о внесении их в реестр должников.

Следовательно, их ожидают те же ограничения, которые касаются тех, кто попал в реестр должников. В частности, говорится о:

запрете на выезд за границу;

запрете на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказе в подписании кредитных договоров;

остановке получения льгот и услуг от государства.

Соответствующие временные меры по военнообязанному могут отменить после поступления сообщения от руководителя ТЦК.