У Раді відповіли, що допрацьовуватимуть в законопроєкті про мобілізацію

У Верховній Раді обговорюють зміни до законопроєкту про мобілізацію. Голова фракції "Слуга народу" розкрив ключові пункти.

Після голосування за законопроєкт №10449, що стосується військової служби та мобілізації, в українському парламенті констатували: це не остаточна версія документа. Депутати планують детально працювати над ними до другого читання, заявив Давид Арахамія.

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Парламент готує зміни

Арахамія наголосив, що основна увага під час доопрацювання буде приділена захисту прав людей з інвалідністю та їхніх опікунів, а також перегляду положень щодо аспірантів. Окремо він висловився проти блокування особистих рахунків громадян, назвавши такі норми неприйнятними.

Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато,

– зазначив голова фракції монобільшості.

Законопроєкт, який вже пройшов перше читання, викликав жваві дискусії серед народних депутатів. Вони прагнуть врахувати всі можливі ризики та знайти оптимальний шлях для вдосконалення мобілізаційних процесів в країні.

Робота над вдосконаленням ініціативи ведеться в парламенті. Важливим аспектом є забезпечення прав та інтересів усіх сторін, зокрема військового командування, бізнес-структур та громадянського суспільства.

Попри складність завдань, що стоять перед законодавцями, очікується, що друге читання принесе ясність та врегулює суперечливі питання. Громадськість та експертне середовище уважно стежать за розвитком подій, сподіваючись на виважені та ефективні рішення.

Додамо, що Арахамія є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який безпосередньо повинен працювати над доопрацюванням цієї ініціативи.

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