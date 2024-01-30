Новий законопроєкт про мобілізацію перебуває на фінальній стадії, – ЗМІ

Кабінет міністрів відкликав свій законопроєкт про мобілізацію з Верховної Ради, щоб доопрацювати його. Наразі ж підготовка нового документа перебуває на фінальній стадії.

Журналісти УП, з посиланням на власні джерела в уряді, зазначили, після внесення деяких правок документ передадуть до Верховної Ради найближчим часом. Однак коли саме це станеться – не уточнили.

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Кабмін на фінішній прямій із законопроєктом про мобілізацію

Співрозмовники видання зазначили, що на засіданні Кабінету Міністрів 30 січня погодили новий проєкт закону щодо змін до мобілізації. Наразі документ передали в секретаріат українського уряду для фінального доопрацювання.

Ухвалили з доопрацюваннями. Це значить, всі згодні, але є ще деякі правки, які треба доопрацювати. Проєкт передали у секретаріат. Далі секретаріат їх має доопрацювати,

– зазначили джерела.

Після доопрацювання документа його внесуть до Верховної Ради. За словами співрозмовника УП, це питання "буквально дня – двох".

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