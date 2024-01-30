Новий законопроєкт про мобілізацію перебуває на фінальній стадії, – ЗМІ
Джерело:УП
Кабінет міністрів відкликав свій законопроєкт про мобілізацію з Верховної Ради, щоб доопрацювати його. Наразі ж підготовка нового документа перебуває на фінальній стадії.
Журналісти УП, з посиланням на власні джерела в уряді, зазначили, після внесення деяких правок документ передадуть до Верховної Ради найближчим часом. Однак коли саме це станеться – не уточнили.
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Кабмін на фінішній прямій із законопроєктом про мобілізацію
Співрозмовники видання зазначили, що на засіданні Кабінету Міністрів 30 січня погодили новий проєкт закону щодо змін до мобілізації. Наразі документ передали в секретаріат українського уряду для фінального доопрацювання.
Ухвалили з доопрацюваннями. Це значить, всі згодні, але є ще деякі правки, які треба доопрацювати. Проєкт передали у секретаріат. Далі секретаріат їх має доопрацювати,
– зазначили джерела.
Після доопрацювання документа його внесуть до Верховної Ради. За словами співрозмовника УП, це питання "буквально дня – двох".
Раніше уряд затвердив новий проєкт закону про мобілізацію
- Журналісти "РБК-України" 30 січня розповіли, що Кабінет Міністрів затвердив новий проєкт закону про мобілізацію. Водночас у самому уряді офіційно інформацію щодо затвердження законопроєкту не надавали.
- Наступним етапом стане розгляд нового законопроєкту у Верховній Раді. Зокрема, минулу версію законопроєкту відправили на допрацювання через те, що закон містив пункти, з якими не всі були згодні.
- Варто зазначити, що український уряд мав надати Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію ще 26 січня. Тоді розгляд цього законопроєкту мав би відбутися 6 лютого.
- Кабінет Міністрів 11 січня відкликав свій законопроєкт про мобілізацію з Верховної Ради на опрацювання. До цього документ уже встиг пройти розгляд у кількох комітетах, які вказали на суперечливі моменти в документі.
- Зокрема, український омбудсмен вказав на явне порушення прав людини, а деякі з комітетів підкреслили пункти, які потрібно виправити чи доопрацювати. Водночас українська нардепка Мар'яна Безугла поділилася, які зміни можуть бути внесені у нову ініціативу від уряду.