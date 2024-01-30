Новый законопроект о мобилизации находится на финальной стадии, – СМИ
Источник:УП
Кабинет Министров отозвал свой законопроект о мобилизации из Верховной Рады, чтобы доработать его. В настоящее время подготовка нового документа находится на финальной стадии.
Журналисты УП, со ссылкой на собственные источники в правительстве, отметили, что после внесения некоторых правок документ передадут в Верховную Раду в ближайшее время. Однако, когда это произойдет – не уточнили.
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Кабмин на финишной прямой с законопроектом о мобилизации
Собеседники издания отметили, что на заседании Кабинета Министров 30 января согласовали новый проект закона об изменениях в мобилизации. Пока документ передали в секретариат украинского правительства для финальной доработки.
Приняли с доработками. Это значит, что все согласны, но есть еще некоторые правки, которые нужно доработать. Проект передали в секретариат. Дальше секретариат их должен доработать,
– отметили источники.
После доработки документа его внесут в Верховную Раду. По словам собеседника УП, этот вопрос "буквально дня – двух".
Ранее правительство утвердило новый проект закона о мобилизации
- Журналисты "РБК-Украина" 30 января рассказали, что Кабинет Министров утвердил новый проект закона о мобилизации. В то же время, в самом правительстве официально информацию об утверждении законопроекта не предоставляли.
- Следующим этапом станет рассмотрение нового законопроекта в Верховной Раде. В частности, прошлую версию законопроекта отправили на доработку из-за того, что закон содержал пункты, с которыми не все были согласны.
- Стоит отметить, что украинское правительство должно было предоставить Верховной Раде законопроект о мобилизации еще 26 января. Тогда рассмотрение этого законопроекта должно было состояться 6 февраля.
- Кабинет Министров 11 января отозвал свой законопроект о мобилизации из Верховной Рады на доработку. До этого документ уже успел пройти рассмотрение в нескольких комитетах, которые указали на противоречивые моменты в документе.
- В частности, украинский омбудсмен указал на явное нарушение прав человека, а некоторые из комитетов подчеркнули пункты, которые нужно исправить или доработать. В то же время украинская нардеп Марьяна Безуглая поделилась, какие изменения могут быть внесены в новую инициативу от правительства.