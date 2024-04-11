Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому в другому читанні

Верховна Рада 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранці.

Тепер законопроєкт має підписати спікер Верховної Ради та президент України.

До теми Правку про демобілізацію вилучили повністю з закону

У Раді ухвалили законопроєкт про мобілізацію в другому читанні

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що законопроєкт про мобілізацію ухвалено в цілому в редакції, яку надав комітет з національної безпеки оборони та розвідки.

Водночас з ініціативи вилучили пункти, які стосувалися демобілізації військовослужбовців.

Загалом "за" цей законопроєкт проголосували 283 нардепи, "проти" – 1, "утрималися" – 49, "не голосували" – "18".



Голосування за законопроєкт про мобілізацію / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Нардеп також поділився інформацією, як голосували за законопроєкт по фракціях.

"За" законопроєкт були такі голосування по фракціях:

"Слуга народу" – 192;

"Європейська Солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 2;

"Платформа за життя та мир" – 18;

"Голос" – 16;

"Відновлення" – 16;

"За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 15;

Позафракційні – 12.

У "Слузі народу" прокоментували рішення щодо законопроєкту

Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк наголосила, що на законодавчих змінах для посилення можливостей Сил оборони наполягали наші військові з Міністерства оборони та Генерального штабу.

Документ отримав понад 4 000 правок від народних депутатів, і хоча не є рекордсменом за кількістю правок, проте точно відображає важливість цього документу для суспільства,

– пояснила Шуляк.

Вона також наголосила, що законопроєкт більш точно розмежовує і надає ясність стосовно того, хто і як може буде мобілізованим, а хто працює в тилу.

"Звісно, він не може сподобатись всім, але коли ми говоримо про справедливість та зрозумілість мобілізації цивільних, потрібно не забувати про справедливість та ротацію для військових. Або в ЗСУ, або для ЗСУ – тільки так має працювати тил та фронт", – зазначила очільниця "Слуги народу".

Шуляк також зазначили, що є політики, які стосовно мобілізації обіцяють все і всім, але потрібно бути реалістами. За словами нардепки, законопроєкт потрібен в тому вигляді, який попросили наші військові.

До голосування командувач Об'єднаних сил ЗСУ виступив у Раді