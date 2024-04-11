Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому в другому читанні
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранці.
Тепер законопроєкт має підписати спікер Верховної Ради та президент України.
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У Раді ухвалили законопроєкт про мобілізацію в другому читанні
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що законопроєкт про мобілізацію ухвалено в цілому в редакції, яку надав комітет з національної безпеки оборони та розвідки.
Водночас з ініціативи вилучили пункти, які стосувалися демобілізації військовослужбовців.
Загалом "за" цей законопроєкт проголосували 283 нардепи, "проти" – 1, "утрималися" – 49, "не голосували" – "18".
Голосування за законопроєкт про мобілізацію / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка
Нардеп також поділився інформацією, як голосували за законопроєкт по фракціях.
"За" законопроєкт були такі голосування по фракціях:
- "Слуга народу" – 192;
- "Європейська Солідарність" – 0;
- "Батьківщина" – 2;
- "Платформа за життя та мир" – 18;
- "Голос" – 16;
- "Відновлення" – 16;
- "За майбутнє" – 12;
- "Довіра" – 15;
- Позафракційні – 12.
У "Слузі народу" прокоментували рішення щодо законопроєкту
Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк наголосила, що на законодавчих змінах для посилення можливостей Сил оборони наполягали наші військові з Міністерства оборони та Генерального штабу.
Документ отримав понад 4 000 правок від народних депутатів, і хоча не є рекордсменом за кількістю правок, проте точно відображає важливість цього документу для суспільства,
– пояснила Шуляк.
Вона також наголосила, що законопроєкт більш точно розмежовує і надає ясність стосовно того, хто і як може буде мобілізованим, а хто працює в тилу.
"Звісно, він не може сподобатись всім, але коли ми говоримо про справедливість та зрозумілість мобілізації цивільних, потрібно не забувати про справедливість та ротацію для військових. Або в ЗСУ, або для ЗСУ – тільки так має працювати тил та фронт", – зазначила очільниця "Слуги народу".
Шуляк також зазначили, що є політики, які стосовно мобілізації обіцяють все і всім, але потрібно бути реалістами. За словами нардепки, законопроєкт потрібен в тому вигляді, який попросили наші військові.
До голосування командувач Об'єднаних сил ЗСУ виступив у Раді
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль 11 квітня виступив у Верховній Раді напередодні голосування за законопроєкт про мобілізацію. Генерал пояснив, чому треба ухвалити законопроєкт про мобілізацію.
- Содоль з трибуни закликав проголосувати за проєкт закону, пояснивши, що це необхідно для перемоги України. Присутні відреагували на його слова оплесками.
- Варто зазначити, що 10 квітня депутати запросили військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту із промовою. В сесійній залі очікують також головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.