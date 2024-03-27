Що передбачає законопроєкт про мобілізацію, над яким досі працює парламент: пояснення Міноборони

Міністерство оборони оприлюднило пояснення щодо окремих положень законопроєкту №10449, який передбачає нововведення до мобілізації та підготовки. Зокрема, вік мобілізації змінюють, а в університетах запроваджують вишкіл.

Водночас важливо, що відповідна ініціатива, що стосується мобілізаційних процесів в Україні, пропонує визнати такі вікові рамки для мобілізації: від 25 до 60 років. А введення базової військового вишколу у вищих навчальних закладах планують уже з 2025 року.

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Що важливо знати про інціативу з номером 10449

Зміни стосуватимуть не лише потенційно мобілізованих, а й студентів. Вони зможуть здобути базові військові знання прямо під час навчання. Окремі категорії громадян будуть звільнені від цієї вимоги.

Законопроєкт також вводить поняття базової військової служби, яка замінить строкову службу і триватиме 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний. Це дозволить громадянам краще підготуватися до можливих викликів.

Особливістю ініціативи є те, що молодь з 18 років зможе самостійно обирати час для проходження базової військової служби. Це надасть більше гнучкості у плануванні особистого життя та кар'єри.

Важливим також є положення про те, що всі громадяни, які досягли 18 років, отримають відстрочку від мобілізації до моменту досягнення віку, визначеного для мобілізації. І це незалежно від того, чи пройшли вони військовий вишкіл, чи службу.



Що передбачає законопроєкт про мобілізацію та вишкіл / Інфографіка Міноборони України

Отже, головні зміни до мобілізаційного законодавства з відповідного законопроєкту можна підсумувати у такий спосіб:

вікові рамки мобілізації – від 25 до 60 років;

базовий військовий вишкіл – запровадження у вищих навчальних закладах з 2025 року;

базова військова служба – заміна строкової служби, тривалість 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;

самостійний вибір часу служби – для громадян з 18 років;

відстрочка від мобілізації – для всіх громадян з 18 років до досягнення мобілізаційного віку.

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Додамо, що наразі законопроєкт 10449 перебуває на стадії доопрацювання після першого читання. Нардепи голосують за поправки, які внесли до тексту ініціативи. Важливо, що за основу цей проєкт закону ухвалили ще 6 лютого 2024 року.