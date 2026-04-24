100-річна українка отримує закордонний паспорт: хоче навідати онуку в Європі

До Слов'янського відділу ДМС звернулася 100-річна жінка – вона хоче оформити закордонний паспорт, аби поїхати до Європи.

Українка 1925 року Олександра Іванівна оформлює паспорт для виїзду за кордон – вона планує відвідати онуку в Європі, пише ДМСУ.

Навіщо пані Олександрі закордонний паспорт?

Пані Олександрі цьогоріч виповнилося 100 років, та це не заважає жінці планувати подорож до Європи. Задля отримання закордонного паспорта жінка звернулася до міграційників Слов'янського відділу на Донеччині.

Очікується, що жінка отримає закордонний паспорт уже найближчими днями. А за кордоном пані Олександра планує проводити час з онукою та відпочивати.

Бажаємо шановній пані Олександрі Іванівні міцного здоров’я, приємної подорожі, гарних вражень і ще довгих й щасливих років життя,

– додали в ДМС.

Як оформити закордонний паспорт?

Для осіб, що досягли 16 років, для отримання паспорта для подорожей за кордон потрібно зібрати такі документи:

заява-анкета;

внутрішній паспорт громадянина України, або ж інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

копії усіх сторінок паспорта з інформацією;

ідентифікаційний номер особи.

А для людей, що хочуть отримати закордонний паспорт, коли перебувають за межами України, до цих документів потрібно також додати папери, що підтверджують постійне проживання чи тимчасове перебування у тій чи іншій країні, а також копія, пише МЗС.

