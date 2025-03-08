Від квітів до сарі: що дарують жінкам на 8 березня у світі
- Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, святкується по-різному в різних країнах.
- Подарунки варіюються від квітів, солодощів і косметики до аксесуарів, традиційного одягу та романтичних сюрпризів.
Ставлення до Міжнародного жіночого дня та спосіб святкування відрізняються від країни до країни. Хоч це свято присвячене гендерній рівності та боротьбі за права жінок, у деяких державах вручання подарунків вже стало традицією.
Здебільшого ця традиція є у країнах Східної Європи, де у радянські часи святкування Дня жінок активно пропагувалося владою. Про це пише 24 Канал.
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Які подарунки дарують жінкам на 8 березня у світі
Переважно у країнах Європи жінкам на 8 березня дарують квіти, солодощі, косметику, парфуми та прикраси. Однак не весь світ відзначає це свято так само.
До прикладу, у Китаї у великих містах часто дарують ще й сертифікати на шопінг або SPA. Крім цього, роботодавці дають жінкам вихідний або премії.
Тим часом в Індії жінкам здебільшого дарують книги, аксесуари та традиційний одяг, як от сарі.
У США та Канаді цей день більше сприймається як феміністичний рух, тож індивідуальні подарунки рідкісні. Проте в деяких родинах можуть дарувати квіти.
А ось у Бразилії чи Аргентині, які розташовані у Південній Америці, жінкам дарують букети, шоколад та роблять романтичні сюрпризи.
Що стосується Туреччини та Близького Сходу, то в деяких сучасних родинах чоловіки також можуть дарувати дружинам подарунки, зокрема: парфуми, ювелірні вироби чи косметику.