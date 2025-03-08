Здебільшого ця традиція є у країнах Східної Європи, де у радянські часи святкування Дня жінок активно пропагувалося владою. Про це пише 24 Канал.

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Які подарунки дарують жінкам на 8 березня у світі

Переважно у країнах Європи жінкам на 8 березня дарують квіти, солодощі, косметику, парфуми та прикраси. Однак не весь світ відзначає це свято так само.

До прикладу, у Китаї у великих містах часто дарують ще й сертифікати на шопінг або SPA. Крім цього, роботодавці дають жінкам вихідний або премії.

Тим часом в Індії жінкам здебільшого дарують книги, аксесуари та традиційний одяг, як от сарі.

У США та Канаді цей день більше сприймається як феміністичний рух, тож індивідуальні подарунки рідкісні. Проте в деяких родинах можуть дарувати квіти.

А ось у Бразилії чи Аргентині, які розташовані у Південній Америці, жінкам дарують букети, шоколад та роблять романтичні сюрпризи.

Що стосується Туреччини та Близького Сходу, то в деяких сучасних родинах чоловіки також можуть дарувати дружинам подарунки, зокрема: парфуми, ювелірні вироби чи косметику.