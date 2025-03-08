В основном эта традиция есть в странах Восточной Европы, где в советские времена празднование Дня женщин активно пропагандировалось властями. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие подарки дарят женщинам на 8 марта в мире

Преимущественно в странах Европы женщинам на 8 марта дарят цветы, сладости, косметику, духи и украшения. Однако не весь мир отмечает этот праздник так же.

К примеру, в Китае в крупных городах часто дарят еще и сертификаты на шопинг или SPA. Кроме этого, работодатели дают женщинам выходной или премии.

Между тем в Индии женщинам в основном дарят книги, аксессуары и традиционную одежду, вроде сари.

В США и Канаде этот день больше воспринимается как феминистическое движение, поэтому индивидуальные подарки редкие. Однако в некоторых семьях могут дарить цветы.

А вот в Бразилии или Аргентине, которые расположены в Южной Америке, женщинам дарят букеты, шоколад и делают романтические сюрпризы.

Что касается Турции и Ближнего Востока, то в некоторых современных семьях мужчины также могут дарить женам подарки, в частности: духи, ювелирные изделия или косметику.