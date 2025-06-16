Цілих 40 днів: один з аеропортів Польщі тимчасово закривається – дата і причина
- Аеропорт Вроцлава буде закритий з 26 жовтня до 4 грудня 2025 року для модернізації.
- Це змусить пасажирів шукати альтернативні маршрути для своїх польотів.
Аеропорт Вроцлава планує тимчасово припинити роботу у 2025 році в рамках масштабної модернізації. Це особливо важливо для пасажирів, які часто літають, серед яких багато українців, з Польщі до інших європейських напрямків.
Роботи в аеропорту тривають вже кілька місяців, не впливаючи на польоти. Однак, на завершальній стадії аеропорт повністю закриють на 6 тижнів. Які зміни очікують летовище та де знайти альтернативні маршрути, розповідає 24 Канал з посиланням на tuwroclaw.
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Аеропорт Вроцлава не працюватиме 40 днів
Вроцлавський аеропорт буде повністю закритий з 26 жовтня до 4 грудня 2025 року, оскільки проходить значну модернізацію. У цей період всі рейси будуть скасовані, що спонукатиме мандрівників шукати альтернативні варіанти пересування.
Закриття є частиною масштабного проєкту розширення, спрямованого на вдосконалення термінала та підвищення комфорту пасажирів. Аеропорт, який спочатку був розрахований на обслуговування 4 мільйонів осіб на рік, перевищив цю пропускну здатність у 2024 році, що призвело до збільшення незручностей і зниження якості обслуговування для мандрівників.
Альтернативні аеропорти для українців
Поки Міжнародний аеропорт Вроцлава тимчасово призупинить роботу мандрівникам варто шукати альтернативні маршрути. Ось доступні аеропорти Польщі:
- Аеропорт Катовіце-Пижовіце (KTW).
- Аеропорт Краків-Баліце (KRK).
- Аеропорт Познань-Лавица (POZ).
- Аеропорт Варшава-Шопен (WAW) та Варшава-Модлін (WMI).
До слова, раніше стало відомо, що в ЄС хочуть змінити правила провезення ручної поклажі.