Запланована акція протесту польських перевізників: де на кордоні можуть обмежити рух

На межі Польщі та України знову очікується протест польських перевізників. Внаслідок цього можуть бути проблеми з рухом вантажного транспорту через кордон.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу.

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Нові обмеження на українсько-польському кордоні

У понеділок, 12 травня, на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" очікується проведення акції протесту польських перевізників. Прикордонна варта Республіки Польща повідомляє, що обмеження на рух транспорту можуть бути в напрямку ПП "Дорогуськ".

Так на цій ділянці кордону може бути ускладнений рух вантажівок. Їх пропускатимуть з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд і один – на виїзд. Безперешкодно проїхати зможуть автобуси та вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу.

За попередньою інформацією, польські перевізники можуть протестувати на кордоні впродовж 4 місяців.

Станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин – Дорогуськ",

– йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники оперативно інформуватимуть про всі зміни ситуації на цьому пункті пропуску.

Нагадаємо, польські перевізники знову вийдуть на протест через відсутність дій з боку польського уряду щодо балансу на транспортному ринку. Після скасування дозволів для українських водіїв у перевізників Польщі виникли проблеми в роботі.