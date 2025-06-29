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30 червня, 15:11
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У Варшаві аварійно сів пасажирський літак: що трапилось

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • У Варшаві літак авіакомпанії LOT здійснив аварійну посадку через проблеми з гальмами під час заходу на посадку.
  • Літак успішно приземлився в аеропорту імені Шопена після 20:00, жертв та постраждалих немає.

У Варшаві літак польської авіакомпанії LOT 29 червня здійснив аварійну посадку. Під час інциденту він перевозив пасажирів зі столиці Болгарії, Софії.

Пілотам довелося виконати посадку в аварійному режимі через проблеми з гальмами. Про це пише 24 Канал із посиланням на Polsat News.

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Подробиці інциденту

Речник польських авіаліній LOT Кшиштоф Мочульський розповів, що проблему з гальмами виявили під час заходу на посадку. Тоді пілот вирішив сісти в аварійному режимі.

Під час рейсу LO634 із Софії до Варшави, який виконувався літаком Embraer 195 з реєстраційним номером SP-LNE, екіпаж повідомив про проблему з гальмами під час заходу на посадку,
 – розповів Кшиштоф Мочульський.

На щастя, все закінчилося добре. Літак успішно приземлився в аеропорту імені Шопена після 20:00.

Нагадаємо, що на початку червня у Німеччині екстрено сів літак Ryanair. Шторм "Тім", який тоді вирував над країною, спричинив на борту занадто сильно турбулентність – 8 пасажирів і 1 член екіпажу отримали травми.