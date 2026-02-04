В Іспанії роздають безплатні квитки до культової пам'ятки: як їх отримати

Зазвичай квиток до культового місця в Іспанії обходиться відвідувачам у 30 євро – та зараз його можна отримати повністю безплатно.

Цього місяця на честь найбільшого зимового свята в Іспанії Барселона планує роздати тисячі безплатних квитків, аби туристи та місцеві могли відвідати культовий собор Саграда Фамілія, пише Express.

Чому в Барселоні роздають безплатні квитки у собор?

Зазвичай квиток до неймовірного собору, що будується вже 140 років, коштує 30 євро – але цього місяця щасливчики можуть насолодитися культовою пам'яткою Барселони цілком безплатно. Оглянути сучасний вигляд будівлі можна буде у конкретні години 14 та 15 лютого під час фестивалю Санта-Еулалія.

Близько 8500 квитків буде розподілено шляхом розіграшу на офіційному сайті Саграда Фамілія. Розіграш завершиться 8 лютого о 21:00, а результати оголосять наступного дня. Щасливчики, що отримають безплатні квитки, виграють екскурсію внутрішньою частиною базиліки, музеєм та сусідньою будівлею.

Безплатно відчиняє свої двері собор вже не вперше: вже п'ять років поспіль на час святкування фестивалю виділяють безплатні квитки. Окрім того, подібний захід Саграда Фамілія організовує для святкування Le Merce, щорічного вуличного святкування у Барселоні.

Тільки 2024 року ця неймовірна пам'ятка, що досі залишається незакінченою (вже понад століття) через смерть головного архітектора Антоніо Гауді, прийняла 4,8 мільйона людей – тобто близько 16 000 людей на день. Це робить Саграда Фамілію найвідвідуванішою пам'яткою Іспанії.



До Саграда Фамілія можна буде потрапити безплатно / Фото Pexels

Що відомо про будівництво Саграда Фамілії?

Будівництво розпочалося 19 березня 1882 року. Керівництво ним взяв на себе Антоніо Гауді – архітектор присвятив проєкту 43 роки свого життя та працював над ним аж до смерті 1926 року. Будівництво фінансується повністю приватними пожертвуваннями та продажем квитків. Базиліка має три грандіозні фасади та 18 веж.

Ще у жовтні Саграда Фамілія офіційно стала найвищою церквою у світі – вона досягла офіційної висоти 162,91 метра, але будівництво ще не завершено. Коли за кілька місяців усі роботи закінчать, Саграда Фамілія досягне висоти у 172 метри.

Втім, церкву спроєктували так, аби вона навмисно залишалася на 1 метр нижчою за пагорб Монжуїк з пласкою вершиною, що розташований у Барселоні. Гауді вважав, що його творіння не має перевищувати творіння бога.

Саграда Фамілія – це один з найдовших проєктів будівництва у світі. Неодноразово він зазнавав затримок – через смерть архітектора, громадянську війну в Іспанії та нещодавно через пандемію COVID-19.

