Чехія подовжила тимчасовий захист для українців та висунула нові вимоги для росіян

Президент Чехії Петр Павел підписав попроавку про продовження тимчасового захисту біженців з України. Крім цього, він посилив вимоги для російських претендентів на чеське громадянство.

Також підписана поправка передбачає введення кримінальної відповідальності за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави. Про це пише 24 Канал із посиланням на České noviny.

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Захист українців у Чехії продовжено

Згідно з новою поправкою, тимчасовий захист для біженців з України продовжено. Він дозволяє людям, які втекли від російської агресії, отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

Українським біженцям, які проживають у Чехії понад 2 роки, буде доступний спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Основними умовами є економічна самодостатність та незалежність від системи соціальної допомоги. Для дітей обов'язковою умовою є обов’язкове відвідування школи.

Також закон передбачає можливість спеціального зарахування дітей українських біженців до перших класів з 1 червня по 15 липня.

Росіянам стане важче отримати громадянство Чехії

Тим часом претенденти з Росії зможуть отримати громадянство Чехії лише в тому випадку, якщо вони відмовляться від громадянства країни-агресорки та нададуть докази цього.

Крім цього, несанкціонована діяльність на користь іноземної держави каратиметься позбавленням волі на строк до 5 років у мирний час та до 15 років у випадку воєнного стану.

Мовиться про тих, хто працюватиме на іноземну країну чи організацію "з наміром загрожувати чи завдати шкоди конституційному порядку, суверенітету, територіальній цілісності, обороні чи безпеці Чеської Республіки".

Критики закону заявили, що це формулювання є "загальним", і його можна використати неправильно. Ба більше, вони хочуть оскаржити його в Конституційному суді.

Також деякі депутати розкритикували знову запроваджену можливість спеціального зарахування дітей українських біженців до перших класів початкової школи.