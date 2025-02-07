Также подписанная поправка предусматривает введение уголовной ответственности за несанкционированную деятельность в пользу иностранного государства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на České noviny.

Смотрите также Электронная идентификация в Чехии: нюансы, которые стоит знать украинцам

Защита украинцев в Чехии продлена

Согласно новой поправке, временная защита для беженцев из Украины продлена. Она позволяет людям, которые бежали от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образования и рынка труда.

Украинским беженцам, которые проживают в Чехии более 2 лет, будет доступен специальное разрешение на долгосрочное пребывание. Основными условиями являются экономическая самодостаточность и независимость от системы социальной помощи. Для детей обязательным условием является обязательное посещение школы.

Также закон предусматривает возможность специального зачисления детей украинских беженцев в первые классы с 1 июня по 15 июля.

Россиянам станет труднее получить гражданство Чехии

Между тем претенденты из России смогут получить гражданство Чехии только в том случае, если они откажутся от гражданства страны-агрессора и предоставят доказательства этого.

Кроме этого, несанкционированная деятельность в пользу иностранного государства будет наказываться лишением свободы на срок до 5 лет в мирное время и до 15 лет в случае военного положения.

Речь идет о тех, кто будет работать на иностранную страну или организацию "с намерением угрожать или нанести ущерб конституционному порядку, суверенитету, территориальной целостности, обороне или безопасности Чешской Республики".

Критики закона заявили, что эта формулировка является "общей", и ее можно использовать неправильно. Более того, они хотят обжаловать его в Конституционном суде.

Также некоторые депутаты раскритиковали вновь введенную возможность специального зачисления детей украинских беженцев в первые классы начальной школы.