Популярна країна запроваджує зміни для українських біженців – виконати умови треба в термін

В Канаді перебуває чимало українських біженців. Днями країна зробила важливу заяву щодо їх перебування.

Уряд Канади ухвалив рішення про продовження статусу тимчасового захисту для українців, які прибули до країни до 31 березня 2024 року в рамках програми CUAET. Для цього слід подати заявку до 31 березня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Goverment of Canada.

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Канада пропонує українцям продовжити статус

27 лютого 2025 року міністр імміграції, біженців та громадянства Канади Марк Міллер оголосив, що українці та члени їхніх сімей, які в'їхали до Канади через програму CUAET до 31 березня 2024 року, матимуть право подати заяву на продовження свого статусу до 31 березня 2026 року.

Це дозволить їм отримати новий дозвіл на роботу терміном до 3 років або дозвіл на навчання за стандартними умовами,

– йдеться у повідомленні.

Умови продовження статусу:

можливість подати заявку на новий дозвіл на роботу;

продовження дозволу на роботу;

отримання нового дозволу на навчання;

поновлення статусу відвідувача або студента без змін у процедурі.

Усі українці, які перебувають під тимчасовим захистом у Канаді, а також члени їхніх сімей продовжуватимуть отримувати безплатні послуги з поселення до 31 березня 2025 року. Ці послуги включають мовні курси, допомогу у працевлаштуванні та адаптаційні консультації.

За словами Марка Міллера, Канада залишається відданою підтримці народу України та їхніх сімей, оскільки війна триває.



Українці зможуть подати заявку на продовження свого статусу в Канаді / Фото Getty Images

Як діє програма CUAET

Канадсько-українська програма CUAET, запроваджена в березні 2022 року, надала життєво важливу підтримку українцям, які рятуються від війни, що триває на їхній батьківщині. На сьогодні майже 300 000 осіб скористалися цією ініціативою для переїзду до Канади.

Учасникам програми надається тимчасова фінансова допомога та житлова підтримка. Дуже важливо, щоб усі учасники CUAET подали заявки на продовження свого статусу до закінчення терміну дії їхніх дозволів на роботу або навчання.

Особам, які подадуть свої заявки до встановленого терміну, буде дозволено зберегти поточний статус роботи або навчання в очікуванні рішення за їхньою заявкою. Кожен випадок буде оцінюватися на індивідуальній основі.