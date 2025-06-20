Одна з країн ЄС обмежить захист для українських біженців: чого чекати

Швейцарія має намір переглянути свої захисні заходи щодо українських біженців. Через три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Росії спостерігається значне зниження суспільної солідарності щодо мігрантів з України.

Швейцарська народна партія (SVP) запропонувала Національній раді повне скасування статусу захисту "S". Стверджує, що більша частина території України звільнена від бойових дій і зараз вважається стабільною, пише 24 Канал з посиланням на NZZ.

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У Швейцарії планують обмежити захист біженців

У травні понад 69 000 осіб у Швейцарії мали статус захисту S. З початку 2025 року було подано близько 3 300 нових заяв на отримання цього статусу, тоді як близько 2 600 осіб повернулися на батьківщину.

Швейцарські кантони та муніципалітети зобов'язані забезпечити житлом більшість осіб зі статусом S. Попри поступове зростання зайнятості серед українців, близько двох третин цих осіб залишаються не в змозі повністю забезпечити себе.

У світлі цієї ситуації торік швейцарський парламент виступив за більш жорстку політику щодо біженців. Ініціатива, запропонована Естер Фрідлі, членом кантональної ради від Санкт-Галлена, отримала підтримку обох палат, спрямована на обмеження статусу S.

Кого стосуються зміни

Відповідно до нових правил, українці, які не проживали в зонах бойових дій або на територіях, частково чи повністю окупованих Росією, не матимуть права на отримання цього статусу. Однак, важливо зазначити, що ці зміни не вплинуть на тих, хто вже має статус захисту.

Обмеження статусу S є, перш за все, сигналом, який сприймається по-різному залежно від погляду. Однак насправді хід війни має набагато більший вплив на кількість біженців. Яким би не було рішення Федеральної ради, якщо Росія досягне успіху у своєму наступі, Європа... – повинна буде готуватися до нового напливу,

– йдеться у статті.

Так, швейцарська Федеральна Рада має оцінити, які території в Україні можна вважати безпечними, а які – ні. Хоча західні регіони зазнають меншої кількості обстрілів, інциденти ракетних обстрілів трапляються. Очікується, що рішення з цього питання буде прийнято до початку літніх канікул уряду.

До слова, раніше 24 Канал писав про те, чи потрібна віза у Швейцарію.