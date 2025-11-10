Для білорусів, які тікали від війни в Україні, скасували захист у Португалії
- Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії наказало частині білоруських громадян, які отримали тимчасовий захист, покинути країну.
- Білорусам надали 20 днів для добровільного виїзду, після чого їм загрожує депортація.
Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії (AIMA) наказало частині громадян Білорусі, які отримали у країні тимчасовий захист, покинути її територію. Мовиться про білорусів, які після протестів у 2020 році у Білорусі виїхали до України, а після початку повномасштабного вторгнення Росії приїхали до Португалії.
У білоруських громадян є 20 днів, щоб добровільно покинути Португалію, інакше їх можуть депортувати. Про це пише 24 Канал з посиланням на TVP World.
Як влада пояснює своє рішення?
Деякі з білоруських громадян зазначили, що виїхали з Білорусі ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Зараз вони побоюються переслідувань у разі повернення.
Я робила публікації на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. У Білорусі людей можуть заарештувати навіть за лайк під постом. А я не лише лайкала, а й писала сама,
– поділилась білоруска Тетяна, яка до повномасштабного вторгнення Росії в Україну жила у Львові.
У AIMA на запит SIC Notícias пояснили, що будь-яка людина зі статусом тимчасового захисту, повнолітня чи неповнолітня, може отримати наказ про добровільний виїзд.
Адвокат Даніела Кастро розповів про випадок родини біженців, яка раніше проживала в Україні. За його словами, мати має подвійне громадянство – російське та українське, а батько є громадянином України. Подружжя має двох доньок, народжених у Росії. Одній із них, 10-річній дівчинці, нещодавно скасували статус тимчасового захисту.
Вони (AIMA – 24 Канал) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту,
– заявив він.
Що варто знати про біженців з України?
У Швейцарії фіксують наплив українців. Причиною називають дозвіл на виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. Така ж ситуація в інших країнах Європи. Зокрема, у Польщі, Чехії, Німеччині.
Найбільше біженців з України працює у Польщі – 78%. Наступні найвищі показники були зафіксовані в Литві (72%) та Великій Британії (69%).