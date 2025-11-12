Польща скасувала статус біженця деяким українцям: у чому причина
- Польща скасувала статус міжнародного захисту для 38 українців з 2020 по 2025 рік.
- Переважно причиною називають зміну обставин, які роблять захист непотрібним.
Протягом останніх років польська влада позбавила міжнародного захисту кілька сотень іноземців. Найчастіше цього статусу позбавляють громадян Росії.
Далі йдуть українці та білоруси. Про це пише 24 Канал з посиланням на In Poland.
Читайте також У Європі побільшало біженців: за місяць тимчасовий захист дали рекордній кількості українців
З чим це пов'язано?
За даними Управління у справах іноземців, від початку 2020 року до 20 жовтня 2025 року було ухвалено 410 рішень про скасування міжнародного захисту (статусу біженця, притулку чи тимчасового захисту). Зокрема, 336 стосувалися росіян, 38 – українців, а 15 – білорусів.
У 2020 році винесено 107 таких рішень, у 2021-му – 64, у 2022-му – 42, у 2023-му – 75, у 2024-му – 71. Станом на 20 жовтня 2025 року статусу міжнародного захисту було позбавлено ще 52 іноземців.
У 70% випадків причиною скасування є "ситуації, коли обставини, за яких його було надано, перестали існувати або змінилися таким чином, що захист більше не потрібен". Близько 15% рішень ухвалюють із міркувань безпеки. У таких випадках ініціатива може надходити від командира підрозділу прикордонної служби, командира поліції провінції, керівника Агентства внутрішньої безпеки або міністра юстиції.
Зауважимо, що, за даними ODP, у Польщі проживає понад 1 мільйон українських громадян. Водночас за останні п'ять років громадянство Польщі отримали лише 26 тисяч осіб.
Біженці з України у Польщі: що варто знати?
Станом на кінець вересня 2025 року понад тисяч українців подали заяви на отримання статусу біженця у Польщі. Загалом протягом 2025 року приблизно 1 500 тисяч українців отримали позитивні рішення. Негативні рішення отримали приблизно 1 400 тисяч громадян України.
Зараз у Польщі працює найбільше біженців з України. Там працевлаштувалося практично 4 з 5 осіб під тимчасовим захистом працездатного віку. Показник становить 78%.