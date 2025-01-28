Польща оголосила пункти пропуску об'єктами критичної інфраструктури: що це означає для України

Уряд Польщі розширив перелік критичної інфраструктури країни. Тепер прикордонні контрольно-пропускні пункти Польщі стали критичними об'єктами.

Таким чином польський уряд намагається обмежити можливі спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому. Про це пише 24 Канал із посиланням на Rzeczpospolita.

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Уряд Польщі намагається обмежити блокування кордону в межах закону

Голова Ради з питань співпраці з Україною та Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль повідомив, що вже уряд затвердив відповідну постанову. За його словами, "перелік того, що вважається критичною інфраструктурою, розширено".

Уряд запровадив постанови щодо критичної інфраструктури, що трохи зменшило незручності, пов'язані з протестами на кордоні,

– сказав Коваль.

Він також переконаний, що фермери в Польщі та в усьому ЄС "завжди" будуть шукати способи організації протестів, які матимуть найбільший вплив на владу. Однак Коваль запевнив, що уряд намагатиметься обмежити ці протести в межах закону.