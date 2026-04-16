16 квітня, 11:01
Це 5-секундне завдання потрібно виконати, щойно заходите у готельний номер

Марина Блохіна
Основні тези
  • Одразу після входу в готельний номер слід зняти всі декоративні покривала з ліжка, адже вони рідко перуться.
  • Стаціонарні телефони, килими, барний посуд і ванни в готельних номерах можуть бути брудними, тому їх слід уникати або дезінфікувати.

І покоївки, і туристи дійшли згоди у тому, що після того, як ви заходите до свого готельного номера, відпочивати одразу ж не варто. Передусім слід виділити кілька секунд на виконання важливого, але маловідомого завдання.

Після довгої, виснажливої подорожі хочеться кинути сумки прямо на порозі та лягти на ліжко, аби перепочити – але працівники готелів попереджають, що у вашому номері є "огидна" річ, про яку багато гостей взагалі не думають, пише Express

Цікаво У польських школах з'являться нові правила покарання учнів: що зміниться

Що потрібно зробити у готельному номері передусім?

Одна блогерка у тіктоці поділилася "необхідною" річчю, яку робить одразу ж, щойно перетинає поріг готельного номера: вона скидає з ліжка усі декоративні покривала. 

Я переконана, що прикраси на ліжку ніколи не перуться, 
– поділилася вона у мережі. 

На відео видно, що вона відразу ж забирає з ліжка і доріжку, і плед, і подушки, залишаючи тільки звичайні білі простирадла. А деякі мандрівники йдуть навіть далі та радять перевертати подушки, аби не спати на боці, який торкався декоративних подушок, або ж взагалі приносять власні наволочки з собою. 

Окрім того, "секретами" чистоти в готелі поділилися й працівники у коментарях до цього вірусного відео. 


Експерти радять прибирати декоративні елементи з ліжка в готелі / Фото Pexels

Колишня покоївка тут – подушки та інші декоративні речі не перуться. Тільки простирадла та наволочки. Склянки та кухлі просто полощуть у ванній кімнаті, 
– розповіла одна коментаторка. 

Інші люди, що працювали в готелях, підтвердили, що простирадла та декоративні подушки перуть дуже рідко, і зазвичай лише тоді, коли забруднення стають зовсім очевидними. 

Та декоративні подушки – це не єдині брудні речі, на які варто звернути особливу увагу, пише Travel+Leisure. Ось до чого варто також придивитися:

  • Телефони. Стаціонарні телефони майже ніколи не дезінфікують, тож вони можуть бути досить брудними.
  • Килими. Вони затримують пил та бактерії, а перуть їх досить рідко.
  • Барний посуд у шухлядах. Скоріш за все, його лише споліскують, а не миють як слід.
  • Ванна. Експерти радять обмежитися душем, а не приймати ванну у готельних номерах – адже там може ховатися пліснява та грибок. 

Що ще слід знати туристам?

  • Одну країну у Європі майже завжди оминають туристи – 2024 року там побувало лише близько 83000 мандрівників. А ті, що все ж наважилися приїхати, вважають країну дуже нудною.

  • Тим часом на популярному курорті вперше ввели штрафи за агресивний сервіс – відтепер продавців можуть покарати за заманювання клієнтів до закладів. 