Це 5-секундне завдання потрібно виконати, щойно заходите у готельний номер
- Одразу після входу в готельний номер слід зняти всі декоративні покривала з ліжка, адже вони рідко перуться.
- Стаціонарні телефони, килими, барний посуд і ванни в готельних номерах можуть бути брудними, тому їх слід уникати або дезінфікувати.
І покоївки, і туристи дійшли згоди у тому, що після того, як ви заходите до свого готельного номера, відпочивати одразу ж не варто. Передусім слід виділити кілька секунд на виконання важливого, але маловідомого завдання.
Після довгої, виснажливої подорожі хочеться кинути сумки прямо на порозі та лягти на ліжко, аби перепочити – але працівники готелів попереджають, що у вашому номері є "огидна" річ, про яку багато гостей взагалі не думають, пише Express.
Що потрібно зробити у готельному номері передусім?
Одна блогерка у тіктоці поділилася "необхідною" річчю, яку робить одразу ж, щойно перетинає поріг готельного номера: вона скидає з ліжка усі декоративні покривала.
Я переконана, що прикраси на ліжку ніколи не перуться,
– поділилася вона у мережі.
На відео видно, що вона відразу ж забирає з ліжка і доріжку, і плед, і подушки, залишаючи тільки звичайні білі простирадла. А деякі мандрівники йдуть навіть далі та радять перевертати подушки, аби не спати на боці, який торкався декоративних подушок, або ж взагалі приносять власні наволочки з собою.
Окрім того, "секретами" чистоти в готелі поділилися й працівники у коментарях до цього вірусного відео.
Експерти радять прибирати декоративні елементи з ліжка в готелі / Фото Pexels
Колишня покоївка тут – подушки та інші декоративні речі не перуться. Тільки простирадла та наволочки. Склянки та кухлі просто полощуть у ванній кімнаті,
– розповіла одна коментаторка.
Інші люди, що працювали в готелях, підтвердили, що простирадла та декоративні подушки перуть дуже рідко, і зазвичай лише тоді, коли забруднення стають зовсім очевидними.
Та декоративні подушки – це не єдині брудні речі, на які варто звернути особливу увагу, пише Travel+Leisure. Ось до чого варто також придивитися:
- Телефони. Стаціонарні телефони майже ніколи не дезінфікують, тож вони можуть бути досить брудними.
- Килими. Вони затримують пил та бактерії, а перуть їх досить рідко.
- Барний посуд у шухлядах. Скоріш за все, його лише споліскують, а не миють як слід.
- Ванна. Експерти радять обмежитися душем, а не приймати ванну у готельних номерах – адже там може ховатися пліснява та грибок.
Що ще слід знати туристам?
