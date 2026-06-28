Велетенські черги на кордоні з Польщею під сонцем: як ситуацію прокоментували в ДПСУ

На українсько-польському кордоні утворилися черги на в'їзд до України. Йдеться, зокрема, про ситуацію на ПП "Краківець".

Очевидці пишуть, що там доводиться чекати понад 12 годин під час аномальної спеки. Ситуацію для 24 Каналу прокоментував речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Актуально Аномальна спека б'є рекорди й забирає людські життя: Європа страждає від нестерпної температури

Що відбувається на кордоні?

За даними ДПСУ, черги з боку України та суміжних країн формуються через збільшення пасажиропотоку. Демченко зазначив, що на вихідних він зростає значно суттєвіше, порівняно з будніми днями.

За вчора (27 червня, – 24 Канал) мали найвищий показник перетину кордону в червні – 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в'їзд в Україну,

– підкреслив речник.

Він також додав, що найбільші черги фіксуються навпроти ПП "Краківець" і "Шегині". На інших напрямках великого скупчення немає.

Тим часом у мережі активно публікують відео безпосередньо з кордону. Зазначається, що люди очікують понад 12 годин. У черзі ПП "Краківець" налічували близько 260 автівок.

Черги на польському кордоні: дивіться відео з мережі

Зауважимо, що ситуацію для людей ускладнює ще й аномальна спека, яка накрила Європу. Жителі Франції, Німеччини, Великої Британії, Швейцарії страждають від надзвичайно високих температур. У Франції навіть зафіксували близько 1000 смертей через спеку.

Що передувало появі черг на кордоні?

Раніше Польща попереджала про можливе тимчасове припинення оформлення автобусів на пункті пропуску "Шегині – Медика" через ремонт.

Згодом сторони домовилися не зупиняти оформлення впродовж літнього сезону. Водночас із 15 червня через ремонт тут фіксуються затримки, а автобуси можуть чекати на перетин кордону 8 – 12 годин.