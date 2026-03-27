Ось 5 найгірших місць у літаку: турбулентність відчувається найсильніше

Чимало пасажирів на літаках побоюються турбулентності – але далеко не всі знають, що у різних частинах транспорту вона відчувається по-різному. На деяких місцях політ може минути плавно, тоді як інші сидіння труситиме.

Під час планування відпустки потрібно врахувати неймовірну кількість факторів: готелі, місця призначення, екскурсії, квитки тощо. І у всій цій метушні чимало людей навіть не замислюються про те, аби обирати місця у літаку. Та навіть якщо переліт планується короткий, вони все ще мають значення, пише Express.

Які місця у літаку найгірші?

Політ у літаку – це вже старт подорожі, і неправильно обране місце може його швидко зіпсувати. Зокрема, якщо ви побоюєтеся турбулентності, деякі місця можуть виявитися особливо невдалими, пише The Sun.

Найсильніше турбулентність у задній частині літака, тож якщо ви вважаєте себе чутливими до розгойдувань, або ж боїтеся польотів, тоді краще обрати інші місця. А ось найстабільніша частина розташована під крилами.

Втім, турбулентність – це далеко не єдина проблема, що може спіткати у літаку. Тож експертка з подорожей Андреа Платанія поділилася місцями, про вибір яких пасажири шкодують найчастіше.

11A та 11F

Перша пара місць – це не такий вдалий вибір, як може здатися. Ці місця розташовані якраз у середині літака, і це позбавляє вас багатьох дрібних зручностей. Наприклад, бортпровідники зазвичай починають обслуговування з кінця літака, і ви швидко виявите, що чимало популярних закусок, страв та навіть напоїв уже закінчуються, коли візок добереться до вас.

Окрім того, ці місця розташовані досить далеко від туалету.

30E та 30F

Такі місця, як 30E та 30F, зазвичай розташовані дуже близько до туалетів, і це створює багато перешкод, – ділиться експертка.

І річ тут не лише у близькості до багатьох неприємних запахів, але й у постійному русі довкола вас. Дуже часто пасажири стоять у черзі в проході, ходять туди-сюди, і може виникнути відчуття, наче ви сидите у коридорі, а не у власному просторі.

30A та 30F

Найбільша проблема з цими сидіннями полягає у комфорті, коли йдеться про відкидання спинки чи спробу витягнути ноги. У багатьох літаках ці сидіння мають дуже обмежений кут нахилу, або ж спинка не відкидається взагалі. Дуже часто люди усвідомлюють це тільки в момент, коли вже сіли на обране місце.

