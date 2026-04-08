Названо найнебезпечніше місто у Польщі: там живе чимало українців

У рейтингу провінційних міст Польщі за 2026 рік, одне досить велике місто виявилося найнебезпечнішим: рівень злочинності там чималий. Водночас найкращу якість життя мають мешканці Жешува.

Головне статистичне управління Польщі провело аналіз, охопивши кількість злочинів у різних містах країни за перші 9 місяців 2025 року з урахуванням чисельності населення. І результати показали, що Шецин – це найнебезпечніше місто у всій країні, пише InPoland.

Яке місто в Польщі найнебезпечніше?

Дослідження показало, що у Шецині показник злочинності на тисячу жителів найвищий – і при цьому дуже серйозно перевищує показники інших міст країни. Втім, також досить високий рівень злочинності зафіксували також і у Катовіце та Гожув-Велькопольському.

А ось у Любліні та Білостоку місцевим мешканцям та туристам боятися нічого – там рівень злочинності незначний. Натомість провінційним містом з найвищою якістю життя визнаний Жешув.

Втім, Шецин – це не єдине місто Польщі, де туристам варто проявити певну обережність, пише Travel Safe. Зокрема, є ще кілька населених пунктів, де чимало шахраїв та злочинців.

. Це курортне містечко розташоване біля підніжжя гір, і його постійне населення складає всього лише 27 200 осіб. Взимку тут збирається чимало туристів через популярні гірськолижні траси, але через статус курорту тут також є чимало злодіїв, і за кількістю дрібних злочинів саме Закопане має найвищий рівень у всій Польщі – 43,7. Лодзь . Це місто розташоване у центральній Польщі та колись було текстильним центром усього регіону. Наразі текстильна фабрика міста використовується як культурно-мистецький центр, а населення Лодзю складає 696 000 осіб. В основному туристам тут варто перейматися саме через дрібні крадіжки.

. Це місто розташоване у центральній Польщі та колись було текстильним центром усього регіону. Наразі текстильна фабрика міста використовується як культурно-мистецький центр, а населення Лодзю складає 696 000 осіб. В основному туристам тут варто перейматися саме через дрібні крадіжки. Вроцлав. Це – місто студентів, адже налічує понад 20 університетів. Найбільш відомий Вроцлав своєю ринковою площею та неймовірно жвавим нічним життям. Рівень злочинності помірний – 40,3, але це не значить, що можна забути про обережність.

