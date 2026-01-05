Цей приголомшливий середземноморський острів – найтепліше місце у Європі

У Середземному морі існує острів, де навіть у лютому температура не падає нижче, ніж до 15 градусів.

Чимало людей переносять свої відпустки на зиму – адже цей період не такий навантажений, і є можливість поїхати до популярних місць без натовпів туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Де в Європі найспекотніше взимку?

Якщо ви мрієте про зимовий відпочинок, але не хочете кататися на лижах чи насолоджуватися засніженими європейськими вуличками, не біда. На щастя, існує один середземноморський острів, що вважається найспекотнішим місцем Європи – середньорічна температура там становить аж 22,3 градуса.

Він розташований далі на південь, ніж африканські столиці Алжиру та Тунісу, і температура в серпні там регулярно тримається на позначці 27 градусів, а у лютому коливається близько 15 градусів тепла. Та якщо самого лиш клімату недостатньо, аби відвідати неймовірну Мальту, вона може запропонувати ще чимало переваг.

До речі, задля тепла взимку можна також поїхати до Алгарве у Португалії (14 градусів) чи до Сицилії в Італії, пише Lonely Planet.

Навіщо їхати до Мальти?

Історична столиця острова Валлетта визнана пам'яткою ЮНЕСКО та вважається "однією з найбільш концентрованих історичних зон у світі". Туристи там можуть блукати звивистими вуличками міста та на малесенькому просторі відкрити для себе 320 пам'яток!

Серед найвизначніших – собор Святого Іоанна, відомий картинами Караваджо та неймовірними розкішними інтер'єрами, а також панорамні Верхні сади з видом на Велику гавань. Зможуть знайти заняття для себе у Мальті й любителі розваг – адже острів наповнений барами, ресторанами та розвагами, які переважно зосереджені біля набережних.



У Валлетті є чимало цікавих місць / Фото Pexels

Ще одна неймовірна перевага Мальти для подорожей – усе розташоване у пішій доступності.

Інший плюс, про який чимало туристів навіть не замислюються, поки не потраплять на острів – це кухня. Мальтійська кулінарія – це неймовірне поєднання європейських та арабських впливів. Тут можна скуштувати й смажені у фритюрі тістечка з фініками, і солоні страви, як-от в'ялені баклажани, фаршировані м'ятою, часником та м'ясом, що називаються брюнгель мімлі.

Спершу Валлетта будувалася як фортеця, а це значить, що значна частина історії міста прихована під землею. І ця історія може легко відкритися туристам, адже можна прогулятися історичними тунелями та грізними оборонними стінами міста.

