Найвисокогірніша столиця Європи без аеропорту та залізниці: де вона розташована

У Європі не бракує відомих столиць – і до багатьох з них можна прилетіти літаком чи дістатися потягом. Але одне невелике і недооцінене місто не має ані аеропорту, ані залізничної станції.

У Європі є одна невелика столиця, яка приваблює щороку тисячі туристів – втім, для того, аби дістатися туди, слід подолати дорогу через гори, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Куди не вийде дістатися потягом чи аеропортом?

Мовиться про невелике, але надзвичайно мальовниче місто Андорра-ла-Велья, столицю Андорри. Ця країна відома багатьма речами, але одна з найцікавіших полягає в тому, що Андорра має найбільш високогірну столицю в усій Європі.

Місто розташоване серед Піренеїв, між Францією та Іспанією. Ані місто, ані вся країна не має аеропорту. А для того, аби дістатися найближчого, потрібно вирушити до сусідньої Іспанії, за 24 кілометри від столиці.

Окрім того, сусідній аеропорт обслуговує лише кілька регіональних рейсів. Більшості іноземних туристів для того, аби відвідати Андорру, потрібно прилетіти до Барселони чи Тулузи, а вже потім продовжити подорож автомобілем чи автобусом.

Країна відома також тим, що не має жодної залізниці. Найближча станція – через французький кордон. Існує і залізничне сполучення з Лерідою в Іспанії, але для того, аби дістатися столиці, слід зробити пересадку на автобусі.

Відсутність залізничного та повітряного сполучення багато в чому пов'язана зі складним гірським рельєфом та невеликими розмірами країни. Саме це робить великі проєкти дорогими та складними.

Втім, складність добирання до Андорри не скасовує того, що країна має одні з найбільш захопливих краєвидів у всій Європі. Як найбільш високогірна столиця, Андора-ла-Велья може похвалитися тихими вулицями, свіжим повітрям.

Окрім того, часто приїздять до країни й заради покупок: Андорра славиться своїми безмитними цінами та приваблює туристів із сусідніх Іспанії та Франції, що шукають електроніку, алкоголь, одяг та парфумерію.

