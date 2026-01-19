В Европе есть одна небольшая столица, которая привлекает ежегодно тысячи туристов – впрочем, для того, чтобы добраться туда, следует преодолеть дорогу через горы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Куда не получится добраться поездом или аэропортом?

Говорится о небольшом, но очень живописном городе Андорра-ла-Велья, столице Андорры. Эта страна известна многими вещами, но одна из самых интересных заключается в том, что Андорра имеет наиболее высокогорную столицу во всей Европе.

Город расположен среди Пиренеев, между Францией и Испанией. Ни город, ни вся страна не имеет аэропорта. А для того, чтобы добраться до ближайшего, нужно отправиться в соседнюю Испанию, в 24 километрах от столицы.

Кроме того, соседний аэропорт обслуживает лишь несколько региональных рейсов. Большинству иностранных туристов для того, чтобы посетить Андорру, нужно прилететь в Барселону или Тулузу, а уже потом продолжить путешествие автомобилем или автобусом.

Страна известна также тем, что не имеет никакой железной дороги. Ближайшая станция – через французскую границу. Существует и железнодорожное сообщение с Леридой в Испании, но для того, чтобы добраться до столицы, следует сделать пересадку на автобусе.

Отсутствие железнодорожного и воздушного сообщения во многом связано со сложным горным рельефом и небольшими размерами страны. Именно это делает крупные проекты дорогими и сложными.

Впрочем, сложность добирания в Андорру не отменяет того, что страна имеет одни из самых захватывающих пейзажей во всей Европе. Как наиболее высокогорная столица, Андора-ла-Велья может похвастаться тихими улицами, свежим воздухом.

Кроме того, часто приезжают в страну и ради покупок: Андорра славится своими беспошлинными ценами и привлекает туристов из соседних Испании и Франции, ищущих электронику, алкоголь, одежду и парфюмерию.

