Це місто у Європі найгірше для нічного сну: воно не в Україні

Новий індекс виявив, які міста у Європі найгірше підходять для якісного нічного відпочинку – тож це потрібно врахувати наступного разу, коли ви вирушатимете у подорож.

Європейський індекс сну порівняв умови сну у 25 містах Європи, аби визначити, де найкраще і найгірше спиться, пише Daily Mail. У розрахунку враховувалися дані про навколишнє середовище, спосіб життя, нічні порушення порядку, шум, світлове забруднення, якість повітря та споживання алкоголю.

В якому місті Європи спати вночі найгірше?

Більшості людей для якісного відпочинку потрібні два основні фактори – темрява та тиша. Втім, багато популярних міст у Європі мають надто жваве нічне життя, аби сон там був по-справжньому приємним.

Що цікаво, розмір міста не впливає на результати сну. Наприклад, Лондон отримав значно гірші результати, ніж Париж – попри те, що міста мають дуже подібну щільність населення, а також транспортний та туристичний тиск.

Три чільні позиції за найгіршою якістю сну зайняли Прага, Варшава та Барселона. Ці міста відомі тривалим нічним шумом, вищим рівнем дорожнього руху та концентрованими зонами низької активності.

Прага визнана найгіршим містом для нічного сну здебільшого через дуже високий рівень споживання алкоголю та куріння, але також вплинув і помітно вищий рівень шумового забруднення.

А ось Барселона, що посіла третю позицію, має найвищий серед 25 міст бал за шумове забруднення. Пояснюється це тим, що там дуже багато туристів, що спричиняє бурхливе нічне життя навіть у густонаселених житлових районах.

Цікаво, що загалом від шумового забруднення найбільше страждають люди у Німеччині: там на нього скаржаться аж 15 мільйонів громадян, пише Euronews.

Де в Європі спати найкраще?

А ось найспокійнішим містом для сну виявився Цюрих, і відразу ж за ним йдуть Амстердам та Стокгольм. У Цюриху мало світлового шуму, а також досить хороша якість повітря.

А ось в Стокгольмі та Амстердамі, які також відомі як міста жвавих нічних розваг, досягти гарних результатів вдалося завдяки дуже вдалому міському плануванню: багато зелених зон знижують шум, а також пом'якшує звук і управління дорожнім рухом.

