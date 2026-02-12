Европейский индекс сна сравнил условия сна в 25 городах Европы, чтобы определить, где лучше и хуже всего спится, пишет Daily Mail. В расчете учитывались данные об окружающей среде, образ жизни, ночные нарушения порядка, шум, световое загрязнение, качество воздуха и потребление алкоголя.

В каком городе Европы спать ночью хуже всего?

Большинству людей для качественного отдыха нужны два основных фактора – темнота и тишина. Впрочем, много популярных городов в Европе имеют слишком оживленную ночную жизнь, чтобы сон там был по-настоящему приятным.

Что интересно, размер города не влияет на результаты сна. Например, Лондон получил значительно худшие результаты, чем Париж – несмотря на то, что города имеют очень подобную плотность населения, а также транспортное и туристическое давление.

Три лидирующие позиции по худшему качеству сна заняли Прага, Варшава и Барселона. Эти города известны длительным ночным шумом, высоким уровнем дорожного движения и концентрированными зонами низкой активности.

Прага признана худшим городом для ночного сна в основном из-за очень высокого уровня потребления алкоголя и курения, но также повлиял и заметно более высокий уровень шумового загрязнения.

А вот Барселона, занявшая третью позицию, имеет самый высокий среди 25 городов балл за шумовое загрязнение. Объясняется это тем, что там очень много туристов, что вызывает бурную ночную жизнь даже в густонаселенных жилых районах.

Интересно, что в целом от шумового загрязнения больше всего страдают люди в Германии: там на него жалуются аж 15 миллионов граждан, пишет Euronews.

Где в Европе спать лучше всего?

А вот самым спокойным городом для сна оказался Цюрих, и сразу же за ним идут Амстердам и Стокгольм. В Цюрихе мало светового шума, а также достаточно хорошее качество воздуха.

А вот в Стокгольме и Амстердаме, которые также известны как города оживленных ночных развлечений, достичь хороших результатов удалось благодаря очень удачному городскому планированию: много зеленых зон снижают шум, а также смягчает звук и управление дорожным движением.

