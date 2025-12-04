Почуватиметесь як вдома: де в Європі живе найбільше українців

Від початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців залишили рідну країну у пошуках безпеки та роботи. Де у світі живе найбільше українців?

Де живе найбільше українців?

Німеччина

Німеччина прийняла найбільше українських біженців. Там українці можуть розраховувати на державну допомогу, роботу та освіту. Особливо великий потік сімей з дітьми, які влаштовуються до шкіл і дитячих садків.

Польща

Саме Польща стала головним напрямком для українців, які залишили країну через війну, і це має кілька причин.

Географічна близькість робить Польщу зручною для переїзду – перетнути кордон можна за кілька годин, а подорож не вимагає значних витрат чи складної логістики. Країна пропонує відносно простий доступ до ринку праці для українців: можна знайти роботу як у великих містах, так і у промислових регіонах, причому часто без знання польської мови на стартовому рівні. Польський уряд і місцеві громади надають соціальну підтримку для біженців: це тимчасовий захист, допомога з житлом, виплати на дітей, доступ до шкіл та медичних послуг. Крім того, у Польщі вже існують активні українські громади, які допомагають новоприбулим адаптуватися, знаходити роботу та інтегруватися в суспільство, що робить перебування комфортнішим і безпечнішим для сімей.



Топ-5 країн, де живе найбільше українців / Фото EURO News

Чехія

Чимало українців також переїхали до Чехії. Багато підприємств, особливо в регіонах із розвиненою промисловістю, відчули дефіцит робочих рук, тому українці змогли швидко знайти вакансії як з базовою кваліфікацією, так і з професійною підготовкою. Крім того, у сфері послуг українці працюють у готелях, ресторанах, супермаркетах та догляді за людьми похилого віку, що дає можливість інтегруватися у місцеву економіку та заробляти легально.

Велика Британія

У Великій Британії українці переважно зосереджуються у великих містах, таких як Лондон, Манчестер, Бірмінгем і Глазго, де зосереджені найактивніші ринки праці. Багато хто приїхав на роботу у сфері послуг, догляду за людьми похилого віку, готельно-ресторанному бізнесі та логістиці, оскільки ці галузі відчувають дефіцит персоналу. Окремо значна кількість українців знаходить роботу у сфері інформаційних технологій та освіти, якщо має відповідну кваліфікацію та знання англійської мови.

Іспанія

В Іспанії українців понад 230 тисяч. Вони переважно працюють у сільському господарстві, обслуговуванні та будівництві. Українські громади організовують школи, культурні події та підтримують новоприбулих співвітчизників.

Що важливо знати українцям за кордоном?

Легалізація перебування: у кожній країні діють свої правила для українців – від тимчасового захисту до дозволів на роботу та довгострокового резидентства.

у кожній країні діють свої правила для українців – від тимчасового захисту до дозволів на роботу та довгострокового резидентства. Освіта та робота: у більшості країн діють програми для інтеграції дітей у школи та дорослих у професійне середовище.

у більшості країн діють програми для інтеграції дітей у школи та дорослих у професійне середовище. Соціальна підтримка: інформацію про допомогу та програми адаптації можна знайти на офіційних урядових порталах. Українці по всьому світу створюють активні громади, які допомагають один одному і зберігають зв'язок з Батьківщиною.

Про які нововведення варто знати українцям у Польщі?

Раніше ми писали, що з 1 грудня 2025 року у Польщі вводиться нова форма заяви на тимчасове проживання, що передбачає структуровані додатки, визначену кількість фотографій та стандарти їх якості, а також формалізовані процедури зняття відбитків пальців.