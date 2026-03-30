В Австралії громадський транспорт відтепер безплатний: причина неприємна
- Два штати Австралії оголосили про скасування оплати за проїзд у громадському транспорті через дефіцит палива, спричинений блокадою Ормузької протоки.
- Штат Вікторія запровадив безплатний проїзд на місяць, а Тасманія – до липня, щоб зменшити витрати на паливо та заохотити використання громадського транспорту.
Австралійців закликають більше і частіше використовувати громадський транспорт – і з цією метою два штати країни оголосили про повне скасування оплати за проїзд.
Безплатний проїзд у потягах, трамваях та автобусах – це тимчасове рішення, до якого уряд Австралії прийшов через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки, адже дефіцит палива та зростання цін на нього відчувається все гостріше, пише Express.
Чому в Австралії громадський транспорт став безплатним?
Ормузька протока – це життєво важливий шлях, через який проходить 20% світового постачання нафти та природного газу. І її блокада означає стрімке зростання цін на пальне, тож для того, аби контролювати дефіцит, кілька регіонів Австралії вдалися до несподіваного кроку: зняли оплату за громадський транспорт.
З 31 березня у штаті Вікторія проїзд стане безплатним на місяць. Прем'єр-міністерка штату Джасінта Аллан заявляє, що безплатний проїзд має спонукати людей залишати автомобіль вдома та пересуватися автобусами, трамваями тощо – адже це значно дешевше. Тим часом Тасманія пішла навіть далі та скасувала плату за проїзд в автобусах та поромах аж до липня.
Ми знаємо, що зростання вартості пального впливає на сімейний бюджет, і тому ми знову вжили рішучих заходів для захисту тасманійців,
– повідомив прем'єр-міністр штату Джеремі Рокліфф.
Політики очікують, що ця практика не тільки заощадить чимало грошей для громадян та країни, але й зменшить затори та попит на паливо, пише BBC.
Втім, не усі штати запровадили цей захід – наприклад, у Новому Південному Уельсі заявили, що ситуація під контролем, і скасування плати за проїзд необов'язкове.
