Згідно з польським законодавством, у державні вихідні в країні діє заборона на торгівлю. Зовсім скоро польські працівники матимуть додатковий вихідний.

Крім цього, багато жителів Польщі отримують 3 вихідних дні поспіль. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

Коли не працюватимуть польські магазини?

Цього тижня у Польщі заборона на торгівлю діятиме аж 2 дні – 15 та 17 серпня. Це п'ятниця та неділя. Це означає, що ТРЦ та більшість магазинів не працюватимуть.

15 серпня країна святкує День Війська Польського, це державний вихідний. Натомість неділя – традиційний вихідний день для торговців.

Де можна купити продукти у Польщі в неділю?

Якщо дуже потрібно щось придбати, у цей час можуть працювати АЗС, а також магазини, за прилавком яких стоїть власник або близькі члени його родини, чи франчайзі. Також у вихідні працюють квіткові, аптеки, та магазини на вокзалах та в аеропортах.

Нагадаємо, що польські магазини переважно не працюють в неділю. Однак є торгові неділі, коли можна продавати. Це наперед визначені дати, зазвичай перед великими святами – спеціально для того, аби люди могли запастися продуктами перед вихідними.