Однак у 2025 році у Польщі буде більше торгових неділь, ніж у 2024 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на yavp.pl.

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Якщо минулого року у Польщі було лише 7 робочих неділь, то цьогоріч їх буде 8. Річ у тім, що тепер у грудні буде 3 робочих неділі, а не 2, як зазвичай.

Причиною стало те, що у 2025 році додали ще один державний вихідний – 24 грудня, на Святвечір.

Торгові неділі у Польщі у 2025 році

  • 26 січня;
  • 13 квітня;
  • 27 квітня;
  • 29 червня;
  • 31 серпня;
  • 7 грудня;
  • 14 грудня;
  • 21 грудня.

Без торгових неділь у 2025 році залишаться лютий, березень, травень, липень, вересень, жовтень та листопад.

Водночас буде змога закупитися перед Великоднем, 1 вереснем та Різдвом.

Дівчина в супермаркеті
У Польщі буде змога закупитися перед великими святами / Unsplash

Які магазини працюють у Польщі в неділю

Згідно з законом про заборону недільної торгівлі у Польщі, винятки становлять автозаправні станції, квіткові магазини, аптеки, магазинах з релігійними товарами, кіоски з пресою та квитками, поштові відділення, пекарні, кондитерські та кафе-морозива, а також ресторани, магазини на вокзалах та в аеропортах.

Крім цього, працювати в неділю можуть ті магазини, де за прилавком стоятиме особисто власник або франчайзі.