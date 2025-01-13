Однако в 2025 году в Польше будет больше торговых воскресений, чем в 2024 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на yavp.pl.

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Если в прошлом году в Польше было только 7 рабочих воскресений, то в этом году их будет 8. Дело в том, что теперь в декабре будет 3 рабочих воскресенья, а не 2, как обычно.

Причиной стало то, что в 2025 году добавили еще один государственный выходной – 24 декабря, на Сочельник.

Торговые воскресенья в Польше в 2025 году

26 января;

13 апреля;

27 апреля;

29 июня;

31 августа;

7 декабря;

14 декабря;

21 декабря;

Без торговых воскресений в 2025 году останутся февраль, март, май, июль, сентябрь, октябрь и ноябрь.

В то же время будет возможность закупиться перед Пасхой, 1 сентября и Рождеством.



В Польше будет возможность закупиться перед большими праздниками / Unsplash

Какие магазины работают в Польше в воскресенье

Согласно закону о запрете воскресной торговли в Польше, исключения составляют автозаправочные станции, цветочные магазины, аптеки, магазины с религиозными товарами, киоски с прессой и билетами, почтовые отделения, пекарни, кондитерские и кафе-мороженые, а также рестораны, магазины на вокзалах и в аэропортах.



Кроме этого, работать в воскресенье могут те магазины, где за прилавком будет стоять лично владелец или франчайзи.