З такими обмеженнями поляки та іноземці в цій країні живуть вже 6 років. Яка причина закритих магазинів в неділю в Польщі та де можна придбати необхідні товари в неділю, розповідає 24 Канал.

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Чому в неділю в Польщі не працюють магазини

У Польщі вже понад шість років діє заборона на недільний шопінг – політика, яка поступово еволюціонувала з моменту її запровадження. Обмеження, які набули чинності у 2018 році, були запроваджені відповідно до закону, схваленого президентом Польщі Анджеєм Дудою, який мотивував це бажанням відповідати європейській практиці.

Щоб полегшити перехід, влада встановила дворічний адаптаційний період. Протягом першого року магазинам було дозволено працювати дві неділі щомісяця, а наступного року цей термін скоротили до однієї неділі на місяць.

Причини:

Щоб працівники роздрібної торгівлі могли відпочити і провести сьомий день тижня зі своїми сім'ями.

Невеликі магазини, які не можуть конкурувати з великими мережами за ціною, отримують можливість збільшити продажі у вихідні, коли великі конкуренти зачинені.

Також вихідний день у неділю для працівників роздрібної торгівлі заохочує відвідування церкви, адже Польща католицька країна. Ця ініціатива, зокрема, розглядається як спосіб утримати молоде покоління від відвідування торгових центрів у неділю.

Окрім неділі, продажі не здійснюються і в суботу, якщо вона передує першому дню Великодня та Святвечора.

До слова, в Польщі існують торгові неділі, в які працюють усі магазини за звичним графіком. У 2024 році уряд визначив 7 торгових неділь – у 2024-му залишилася всього одна – 22 грудня.

Що працює в неділю в Польщі

У Польщі певним категоріям закладів дозволено приймати клієнтів у неділю. До них належать автовокзали, аеропорти, поштові відділення, ярмарки, ветеринарні клініки, заправки, кав'ярні, сувенірні крамниці, квіткові магазини, алкогольні магазини та газетні кіоски.

Крім того, невеликі магазини можуть працювати в неділю, якщо їхні власники або члени сім'ї присутні за прилавком.

Серед винятків – мережа магазинів Zabka. Дозвіл на торгівлю магазини отримали тому, що їх оформили як поштове відділення. Тому Zabka має право приймати і відправляти посилки, а також торгувати в неділю.

У Польщі можуть повернути робочу неділю

У польському Сеймі було зареєстровано законопроєкт, який має на меті дозволити торгівлю у вихідний день – неділю. Зокрема представники політичного руху Polska 2050, які представили відповідний законопроєкт, стверджують, що це буде компромісом між бажанням людей робити покупки в неділю та інтересами працівників торгівлі.

Автори законопроєкту стверджують, що введення двох торгових неділь на місяць призведе до зростання виторгу магазинів на 4%. Також кількість робочих місць збільшиться на 40 000 осіб.

Крім того, робота магазинів у додаткові вихідні дні допоможе зменшити кількість змарнованих харчових продуктів.